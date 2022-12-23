Романтика, трагедии и свадьбы: что готовит любовный гороскоп 2023

Любовный гороскоп на 2023 год всем знакам зодиака предрекает разное. Кому-то романтические встречи, кому-то тревоги, кому-то замужество.

Любовный гороскоп на 2023 год / masalladelatierra.com

Новый 2023 год обещает не поскупиться на интересные развития событий в любви и быть наполненным подарками судьбы. О том, что уготовлено каждому знаку зодиака, расскажет астрологический любовный прогноз на 2023 год.

Любовный гороскоп 2023 – Овен

Овнам нужно перестать бояться и начать принимать важные решения. Новый год будет годом решительности и выбора, уже совсем скоро представители этого знака узнают, что сделали правильный выбор и не пожалеют, однако к этому нужно ещё прийти.

Любовный гороскоп 2023 – Телец

Новый год для Тельцов станет успешным в карьере, это послужит причиной удаления из календарей нежных встреч и романтических свиданий. Несмотря на катастрофическую занятость Тельцов, звезды будут настаивать на своём и сподвигнут уроженцев знака на головокружительный роман.

Любовный гороскоп 2023 – Близнецы

Для Близнецов настоящим временем любви станет весна. Майское настроение и шарм Близнецов притянет к себе достойного человека. В случае, если Близнецы проявят все свои достоинства, увлекательное знакомство перерастет в настоящую любовь уже к осени.

Любовный гороскоп 2023 – Рак

Главное в новом 2023 году для Раков – не размениваться по мелочам и не тратить время на ненужных людей. Правильное поведение и смирение позволит Ракам дождаться своего человека уже к июню. Именно этот человек подарит Раку возможность прочных и долгосрочных отношений.

Любовный гороскоп 2023 – Лев

Тревожный и неспокойный год для огненных Львов. Отношения, которые уже есть в их жизни – будут проходить полосу испытаний. Однако важно помнить, что всё сказочное и новое становится обычным, а то что есть уже – бесценно.

Любовный гороскоп 2023 – Дева

Иногда для сохранения отношения достаточно начать прислушиваться к желаниям своего партнера. Если Девы будут боле открытыми к своим любимым людям, Новый год они встретят счастливыми и влюбленными. Для того чтобы сделать сои отношения прочными в будущем, стоит начать работать уже сейчас.

Любовный гороскоп 2023 – Весы

Весов ждет шквал волнующей любви во второй половине 2023 года. Эта волна эмоций будет сносить с ног и оставит после себя самый приятный шлейф. В этот раз не стоит всё усложнять серьезности, Весам нужно расслабиться и получать удовольствие.

Любовный гороскоп 2023 – Скорпион

Скорпионы привыкли мыслить прагматичными категориями, однако жизнь меняется и представители этого знака совсем скоро будут мыслить сердцем. Именно сердце захочет с головой погрузиться в знакомство и сделать всё для того, чтобы не остаться одиноким.

Любовный гороскоп 2023 – Стрелец

Стрельцы очень долго ошибались и молчали. В 2023 году настанет время, когда придется заговорить, чтобы исправить ситуацию. Смелость и уверенность поможет Стрельцам достичь получения ещё одного шанса быть с тем, кто и дорог.

Любовный гороскоп 2023 – Водолей

Свободолюбивые Водолеи наконец одержат возможность создать семью, о которой тайно мечтают. Случайное знакомство перевернет с ног на голову и даст шанс испытать настоящее семейное счастье. Главное, как и всегда – не упускать момент.

Любовный гороскоп 2023 – Рыбы

Идеализированию мира Рыбами настанет конец. К сожалению, уроженцы этого знака наконец примут действительность такой, как она есть. Всё это приведет к пониманию ненужности отношений, которые есть в жизни Рыб. Если вовремя отпустить прошлое – может случиться настоящее счастливое будущее.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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