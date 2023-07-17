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Роковая загадка даты рождения: как вычислить судьбоносные годы

Анна Подгорная
17 июля 2023, 22:44 обновлено 17 июля, 22:47
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Секрет знаковых лет, которые определяют судьбу человека, может открыться тем, кто знает, как их искать.
Знаковые годы жизни по дате рождения
Знаковые годы жизни по дате рождения / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Нумерологи могут по дате рождения определить не только темперамент и склонности человека, но и предсказать его судьбу. Например, вычислить судьбоносные годы. Путем несложных вычислений можно понять, когда в жизнь человека придут перемены

Главред расскажет, как вычислить знаковые годы жизни.

Начнем с нумерологии. Объясним на примере 1976 года рождения.

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Шаг первый: сложите все числа года вашего рождения до образования простого числа.

1+9+7+6 = 2+3 = 5.

Полученное число прибавьте к году вашего рождения. Получится первый важный год в вашей жизни: 1976+5 = 1981.

Шаг второй: суммируйте числа первого судьбоносного года.

1+9+8+1 = 1+9 = 1+0 = 1.

Это число мы прибавляем к вашему первому судьбоносному году. В данном случае получается, что второй важный год у человека уже в 1982.

Шаг третий: суммируйте числа второго важного для вашей судьбы года.

1+9+8+2 = 2+0 = 2.

Так же как и в предыдущем шаге, добавляем простое число, которое получилось, ко второму судьбоносному году, и получаем 1984.

По такому принципу можно рассчитать годы, которые будут играть в вашей жизни важную роль, до бесконечности.

Знаковые годы жизни по дате рождения
Знаковые годы жизни по дате рождения / pexels.com

Второй способ так же прост. Числа вашего года рождения нужно также сложить, но сумму доводить до простого числа не нужно. Берем тот же 1976 год.

1+9+7+6 = 23.

Это число мы добавляем сперва к своему году рождения, а затем – к каждому последующему знаковому году в жизни. Таким образом мы определим, с какой цикличностью будут происходить важные события, которые имеют вес в вашей судьбе.

1976+23 = 1999

1999+23 = 2022

2022+23 = 2045 и т. д.

Знаковые годы жизни по дате рождения
Знаковые годы жизни по дате рождения / pexels.com

Астрологи также определяют важные годы жизни по знаку зодиака. Правда, они привязывают его к возрасту, а не к дате рождения конкретного представителя конкретного знака.

Так Овнам не стоит сокрушаться, если им покажется, что юность у них не так уж успешна и лучезарна. Для них первый успех может прийти лишь в 20 лет, а потом аж в 31. После этого успешным возрастом для Овнов считаются 35, 43, 47, 58, 60 и 66 лет.

Судьбоносные годы у Тельцов так же степенны, размеренны и цикличны, как они сами: 17, 23, 25, 30, 35, 39, 51, 60 и 64 года – тот возраст, когда Фортуна готовит для них нечто особенное.

Близнецы свои важные даты предчувствуют – их начинают посещать небывалый подъем духа вместе с необъяснимой тревогой. Этому знаку зодиака астрологи рекомендуют обратить внимание на 20, 36, 40, 52, 64, 70 и 80 лет.

Для Раков судьбоносный возраст приносит скорее проблемы, чем успех, но и к ним можно подготовиться, если знать, когда их ожидать. Щепетильным Ракам, которые ценят комфорт, и предпочитают знать заранее, что их ожидает, следует быть острожными в 30, 35, 40, 45, 50, 60 и 75 лет.

Знаковые годы жизни по дате рождения
Знаковые годы жизни по дате рождения / pexels.com

Кардинально изменить свою жизнь и извлечь из этого максимум выгоды Львы могут в 36, 43, 57, 60 и 79 лет. Зрелость у этого знака зодиака может быть полна приятных сюрпризов.

Если для Раков знаковые годы связаны с трудностями, то для Дев – с делами амурными. Просто потому что все остальные сферы жизни они контролируют с легкостью. А вот чувственные события и приключения ускользают от их власти. 21, 27, 31, 43 и 50 лет у Дев получаются увлекательными.

Не опасность, но удачу судьбоносные годы несут и Весам. Приготовиться к интересным событиям в своей жизни этим знакам зодиака стоит в 23, 35, 40, 46, 56, 64 и 72 года.

Годы судьбы скорпиона в первую очередь связаны с личностным ростом. Который, по заверению астрологов, будет особенно успешен, едва этим знакам стукнет 24, 32 49, 50, 64 или 74 года.

Перемены Стрельцов всегда испытывают на прочность, поэтому для них знаковые годы жизни – это, в первую очередь, опыт. Их судьбоносный возраст - 24, 35, 39, 40, 43, 53, 59, 68 и 75 лет.

У Козерогов все просто – удачливые по жизни, они смогут поймать свою птицу счастья в 24, 35, 39, 40, 43, 53, 59, 68 и 75 лет, а в промежутках между этими годами будут наслаждаться плодами этой встречи.

Водолеев вопросы судьбы интересуют мало, ведь жить они предпочитают одним днем. Тем не менее астрологи рекомендуют быть начеку, когда этим знакам исполняется 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64 и 72 года.

Любые перемены, даже хорошие, могут надолго выбить Рыб из колеи, поэтому им к важным годам судьбы лучше подготовиться заранее, во избежание дополнительного стресса. 24, 30, 33, 45, 47, 55 и 60 лет – возраст который сыграет в их жизни фундаментальную роль.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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