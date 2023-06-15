Родители выбрали ребенку имя, напоминающее бактерию: родственники разразились смехом

Муж и жена хотели быть оригинальными и составить имя для ребенка из своих имен, но результат всех неприятно удивил.

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Родители выбрали ребенку имя, напоминающее бактерию/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

В ожидание рождения ребенка родители стараются быть оригинальными и подобрать малышам красивое и благозвучное имя. Но иногда бывают случаи, когда родственники и окружающие не понимают выбора родителей и даже осуждают их.

Об одной такой истории рассказало издание Mirror после того, как сестра молодой мамы поделилась деталями ситуации в популярной соцсети. Женщина рассказала, что ее младшая сестра Эмма вместе с мужем решили дать ребенку имя, которое напоминает бактерию.

Согласно рассказу женщины, ее сестра с мужем после рождения младенца решили устроить праздник, на котором всем присутствующим раскрыть пол и имя своего ребенка. Во время организованной вечеринки сначала появился розовый цвет, и все поняли, что у супругов родилась девочка.

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Затем родители объявили имя своей дочери. Но когда рассказчица этой истории услышала имя своей племянницы, то она рассмеялась. Из-за такой реакции ее сестра – мама новорожденной – серьезно обиделась, и женщине пришлось покинуть вечеринку.

Дело в том, что родители ребенка, которых зовут Сэм и Эмма, решили составить имя для дочери из своих имен. В результате получилась "Самнелла", что напоминает известную бактерию сальмонеллу.

Но когда сестра матери ребенка обратила не это внимание и спросила "Сальмонелла, как пищевое отравление?", родители младенца на нее обиделись.

Эмма начала доказывать сестре, что все остальные гости и окружающие, слышавшие имя ребенка, называли его милым. Но рассказчица убеждена, что все просто стараются быть вежливыми и не хотят вмешиваться в выбор родителей.

В то же время в комментариях к сообщению рассказчицы в соцсетях многие комментаторы высказали мнение, что девочка в будущем может подвергнуться оскорблениям и насмешкам со стороны других детей в школе.

Ранее мы рассказывали, что женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Многие пользователи соцсети набросились на женщину и опасаются того, что сверстники будут смеяться над ребенком.

Также ранее мы рассказывали, что женщина выбрала имя для сына и нарвалась на критику, ведь имя напоминало кличку собаки. Будущая мама очень расстроилась, узнав, что все ее друзья и семья ненавидят имя, которое она выбрала для своего маленького сына.

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