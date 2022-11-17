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Родились под золотой звездой: ТОП-5 самых богатых знаков Зодиака

17 ноября 2022, 13:51

Для поиска золотой жилы им не нужен компас - эти знаки Зодиака чуют богатство на уровне инстинктов.

Самые богатые знаки Зодиака
Самые богатые знаки Зодиака / ua.depositphotos.com, pixabay.com

Нет смысла спорить, какие знаки Зодиака любят деньги – все не против иметь лишнюю копеечку в кармане. Но, увы, не всем удается ее там найти.

Самые богатые знаки Зодиака ходят рядом с нами, и, что самое забавное, среди них редко можно признать богачей. Естественные данные, особенности характера или звездные покровители помогают этим знакам обогатиться.

Кто из Зодиакального круга умеет и любит зарабатывать деньги, а также превращать их в настоящее богатство, расскажет Главред.

Экономия и аскетизм

Наибольшее количество миллиардеров во всем мире, как ни странно, среди Дев. Этот знак Зодиака, знает, как зарабатывать деньги, но, что еще важнее, умеет их преумножать. К тому же в системе ценностей Дев нет пункта о золотых яхтах, фонтанах из шампанского и варениках с черной икрой и креветками. Просто потому что они получают настоящее удовольствие от работы, а деньги для них – лишь приятный (но совершенно необязательный) бонус. Вы никогда не узнаете в Деве богача – этот человек будет выглядеть максимально неприметно. А за потертыми джинсами и футболкой с выцветшим рисунком скрывается финансовая успешность.

Самые богатые знаки Зодиака
Какой знак зодиака у миллионеров / pixabay.com

Вижу цель, не вижу препятствий

Теми самыми баловнями судьбы, к которым деньги и самые фантастические способы их заработать так и липнут, являются Скорпионы. У них всегда позвякивает в кармане, даже если они не прикладывают усилий. А уж если Скорпион решил стать богачом… Никто и ничто не может остановить его на пути к его заветной мечте. Более того – этот знак Зодиака будет максимально агрессивно отстаивать свое право на богатство. Цель оправдывает средства – это про Скорпионов, особенно в том, что касается денег и способов их получения.

Коза-копилка

Отношения Козерогов с деньгами чем-то напоминают Дев: деньги приходят к ним легко, потому что труд для Козерога – самое благородное занятие в мире. А если он приносит доход, то какой смысл тратить его на ерунду. Конвертация усилий в деньги для Козерога никогда не является самоцелью, скорее – удивительным побочным эффектом. У этого знака Зодиака зачастую не хватает фантазии на то, чтобы придумать оригинальный способ потратить все до копейки. Да и естественный прагматизм не позволяет им сделать это. Поэтому Козероги – настоящие собиратели и накопители. Единственная вещь, на которую они никогда не жалеют средств – это самосовершенствование, и принадлежности для приумножения этих самых средств.

Самые богатые знаки Зодиака
Какой знак зодиака умеет зарабатывать деньги / pixabay.com

Сказочное везение

Самые большие везунчики, которые могут выиграть миллион в лотерею, или получить внезапное наследство от троюродного дедушки по линии кузины отчима – Овны. Этот знак Зодиака редко зарабатывает свое состояние самостоятельно. Чаще всего ему просто везет. Причем везет так, что волей-неволей начинаешь задумываться о существовании лепреконов с горшками с золотом, зубных фей и святого Николая. И все эти сказочные существа, похоже, работают на Овнов. С деньгами у Овнов глубокая и взаимная любовь, и этот роман, как правило, начинается еще в юности.

Не жадный, а домовитый

"Ну и что, что жадничаю? Зато от чистого сердца", - говорил один мультперсонаж. В целом эта цитата целиком и полностью описывает отношения Рака с его деньгами. Все, что он зарабатывает, он кладет в копилочку – ни копейки мимо. Зарабатывает этот знак Зодиака с большим трудом, поэтому рано начинает понимать ценность денег. Особенно когда их нет. Тратят Раки неохотно и лишь после долгих терзаний и раздумий, а если деньги все же уплывают из кошелька, их еще долго мучает совесть. Единственное, на что они никогда и ни при каких обстоятельствах не жалеют средств – помощь близким и благотворительность. Это их кармическая плата за богатство.

Самые богатые знаки Зодиака
Какие знаки Зодиака любят деньги / pixabay.com

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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