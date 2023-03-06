Робокоп, Иисус Христос и даже Шпинат: как нельзя называть детей в разных странах мира

В некоторых странах есть определенные имена, которые запрещены или не рекомендуется использовать.

Ребенок, замки / pixabay.com

Имя - это один из самых важных атрибутов личности, которые сопутствуют человеку на протяжении всей жизни. Однако, в разных странах мира есть определенные имена, которые запрещены или не рекомендуется использовать.

Знание этих правил может помочь избежать неприятностей и неожиданных препятствий при переезде или коммуникации с местными жителями.

Исландия и Германия

Например, в Германии запрещено давать детям имена, которые могут быть обидными или неприличными, а также имена, которые указывают на ранг или статус, например, Friedrich Wilhelm.

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В Исландии существуют строгие правила по именованию детей, и родители могут выбирать только из списка утвержденных имен. Запрещенные имена в Исландии: Хэрриет, Дункан, Зои, Энрике, Людвиг.

Индия и Турция

В Индии запрещено давать детям имена, которые являются географическими названиями, например, India или Delhi, а также имена богов и героев, чтобы избежать нарушения религиозных чувств местных жителей.

Кстати, ранее мы рассказывали какие имена притягивают счастье.

Запрет на определенные имена может быть связан не только с религиозными и культурными традициями, но и с политическими и историческими событиями. Например, в Турции запрещено давать детям курдские и армянские имена, а в Израиле нельзя давать детям имена, которые ассоциируются с арабскими странами или террористическими организациями.

Мексика и Австралия

В Мексике запрещены имена, которые несут уничижительное значение, не имеют смысла или могут привести к издевательствам. Также нельзя давать детям имена несуществующих персонажей.

Запрещенные имена: Обрезание, Гермиона, Бургер Кинг, Робокоп, Леди Ди, Трусы, Шпинат, Твиттер, Покахонтас, Рождество, E-mail.

В Австралии также есть список запрещенных имен, куда входят преимущественно титулы и звания.

Запрещенные имена: #ROFL, LOL, iMac, Иисус Христос, Австралия, Сатана, Сестра, Бог.

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