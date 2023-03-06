Робокоп, Иисус Христос и даже Шпинат: как нельзя называть детей в разных странах мира

Имя - это один из самых важных атрибутов личности, которые сопутствуют человеку на протяжении всей жизни. Однако, в разных странах мира есть определенные имена, которые запрещены или не рекомендуется использовать.
Знание этих правил может помочь избежать неприятностей и неожиданных препятствий при переезде или коммуникации с местными жителями.
Исландия и Германия
Например, в Германии запрещено давать детям имена, которые могут быть обидными или неприличными, а также имена, которые указывают на ранг или статус, например, Friedrich Wilhelm.
В Исландии существуют строгие правила по именованию детей, и родители могут выбирать только из списка утвержденных имен. Запрещенные имена в Исландии: Хэрриет, Дункан, Зои, Энрике, Людвиг.
Индия и Турция
В Индии запрещено давать детям имена, которые являются географическими названиями, например, India или Delhi, а также имена богов и героев, чтобы избежать нарушения религиозных чувств местных жителей.
Кстати, ранее мы рассказывали какие имена притягивают счастье.
Запрет на определенные имена может быть связан не только с религиозными и культурными традициями, но и с политическими и историческими событиями. Например, в Турции запрещено давать детям курдские и армянские имена, а в Израиле нельзя давать детям имена, которые ассоциируются с арабскими странами или террористическими организациями.
Мексика и Австралия
В Мексике запрещены имена, которые несут уничижительное значение, не имеют смысла или могут привести к издевательствам. Также нельзя давать детям имена несуществующих персонажей.
Запрещенные имена: Обрезание, Гермиона, Бургер Кинг, Робокоп, Леди Ди, Трусы, Шпинат, Твиттер, Покахонтас, Рождество, E-mail.
В Австралии также есть список запрещенных имен, куда входят преимущественно титулы и звания.
Запрещенные имена: #ROFL, LOL, iMac, Иисус Христос, Австралия, Сатана, Сестра, Бог.
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