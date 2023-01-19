Рисовая вода для волос: рецепт здоровых, блестящих и шелковистых локонов

Расскажем о пользе рисовой воды для волос, как ее приготовить и использовать.

Рисовая вода для волос / ua.depositphotos.com

Современная косметология предлагает просто огромный ассортимент различных средств, которые помогают сохранить блеск и здоровье локонов. Наряду с ними активно применяются народные средства. Одним из них стала рисовая вода для волос. Настой или отвар крупы обладает волшебными свойствами и дарит желанный блеск кудрям. Поэтому многие красавицы задаются вопросом, как правильно использовать рисовую воду для волос. Главред раскроет все секреты и расскажет, как сделать средство в домашних условиях.

Рисовая вода: 5 полезных свойств средства

Рисовую воду использовали для ухода за волосами еще в Древнем Китае, поэтому возможности настоя изучены и доказаны столетиями применения. Сейчас многие женщины стремятся ускорить рост волос, избавиться от выпадения, секущихся кончиков и в этом может помочь именно это средство.

Возможности рисовой воды:

В первую очередь настой или отвар помогает избавиться от секущихся и неаккуратных кончиков. Благодаря ополаскиваниям волосы приобретут здоровый и блестящий вид. Постоянные подравнивания отойдут в прошлое и волосы можно будет отрастить. Во-вторых, средство защищает локоны от повреждений. Этот эффект достигается за счет большого количества витамина В6, который способствует упругости локонов, а также делает их более выносливыми по отношению к внешним факторам. В-третьих, ускоряет рост волос. Благодаря большому количеству в составе рисовой воды аминокислот, витаминов B, C, D. Эти составляющие укрепляют локоны и стимулируют рост. Рисовая вода придает шевелюре такой желанный блеск. Ополаскивания народным средством делают локоны мягкими и ровными, придают здоровое сияние без дополнительных процедур. Рисовая вода заменит собой кондиционер. Она способна придать волосам гладкость и легкость расчесывания после мытья и ополаскивания за счет витаминов А и С, которые сделают локоны послушными и придадут ухоженный вид.

Рисовая вода для волос: рецепт приготовления

Приготовить природное средство можно двумя способами – настойка и отвар. В первом случае рис заливается водой и настаивается в течение 2-3 дней в темном помещении - это и будет ответом на вопрос, как приготовить рисовую воду. Варить крупу в этой воде не стоит. Второй вариант – отвар. В данном случае волосы ополаскивают водой, которая осталась после варки риса. Хранят рисовую воду в стеклянной емкости в холодильнике. Ее можно растянуть на несколько процедур ухода за волосами.

Рисовая вода: способы применения

Применять рисовую воду для здоровья локонов нужно после того, как волосы вымыты шампунем. Чистые волосы ополаскиваются отваром или настоем. Для достижения максимального эффекта волосы можно закрыть шапочкой. Полезные вещества впитаются в кожу головы и обогатят волосяные луковицы. Такие процедуры нужно проводить в течение 10-15 минут. После этого рисовую воду нужно смыть. После применения природного средства по уходу за волосами на них не нужно наносить бальзамы и маски. Локоны нужно высушить естественным способом без применения фена, плойки, "утюжков" для выпрямления прядей.

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