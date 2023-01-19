glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Рисовая вода для волос: рецепт здоровых, блестящих и шелковистых локонов

19 января 2023, 11:48
Расскажем о пользе рисовой воды для волос, как ее приготовить и использовать.
Рисовая вода для волос
Рисовая вода для волос / ua.depositphotos.com

Современная косметология предлагает просто огромный ассортимент различных средств, которые помогают сохранить блеск и здоровье локонов. Наряду с ними активно применяются народные средства. Одним из них стала рисовая вода для волос. Настой или отвар крупы обладает волшебными свойствами и дарит желанный блеск кудрям. Поэтому многие красавицы задаются вопросом, как правильно использовать рисовую воду для волос. Главред раскроет все секреты и расскажет, как сделать средство в домашних условиях.

Рисовая вода: 5 полезных свойств средства

Рисовую воду использовали для ухода за волосами еще в Древнем Китае, поэтому возможности настоя изучены и доказаны столетиями применения. Сейчас многие женщины стремятся ускорить рост волос, избавиться от выпадения, секущихся кончиков и в этом может помочь именно это средство.

Возможности рисовой воды:

  1. В первую очередь настой или отвар помогает избавиться от секущихся и неаккуратных кончиков. Благодаря ополаскиваниям волосы приобретут здоровый и блестящий вид. Постоянные подравнивания отойдут в прошлое и волосы можно будет отрастить.
  2. Во-вторых, средство защищает локоны от повреждений. Этот эффект достигается за счет большого количества витамина В6, который способствует упругости локонов, а также делает их более выносливыми по отношению к внешним факторам.
  3. В-третьих, ускоряет рост волос. Благодаря большому количеству в составе рисовой воды аминокислот, витаминов B, C, D. Эти составляющие укрепляют локоны и стимулируют рост.
  4. Рисовая вода придает шевелюре такой желанный блеск. Ополаскивания народным средством делают локоны мягкими и ровными, придают здоровое сияние без дополнительных процедур.
  5. Рисовая вода заменит собой кондиционер. Она способна придать волосам гладкость и легкость расчесывания после мытья и ополаскивания за счет витаминов А и С, которые сделают локоны послушными и придадут ухоженный вид.

Рисовая вода для волос: рецепт приготовления

Приготовить природное средство можно двумя способами – настойка и отвар. В первом случае рис заливается водой и настаивается в течение 2-3 дней в темном помещении - это и будет ответом на вопрос, как приготовить рисовую воду. Варить крупу в этой воде не стоит. Второй вариант – отвар. В данном случае волосы ополаскивают водой, которая осталась после варки риса. Хранят рисовую воду в стеклянной емкости в холодильнике. Ее можно растянуть на несколько процедур ухода за волосами.

Рисовая вода: способы применения

Применять рисовую воду для здоровья локонов нужно после того, как волосы вымыты шампунем. Чистые волосы ополаскиваются отваром или настоем. Для достижения максимального эффекта волосы можно закрыть шапочкой. Полезные вещества впитаются в кожу головы и обогатят волосяные луковицы. Такие процедуры нужно проводить в течение 10-15 минут. После этого рисовую воду нужно смыть. После применения природного средства по уходу за волосами на них не нужно наносить бальзамы и маски. Локоны нужно высушить естественным способом без применения фена, плойки, "утюжков" для выпрямления прядей.

Вам будет интересно:

волосы уход за волосами
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:29

Я не уверен, что Путин еще жив – Зеленский

12:06

Гаубицы, боеприпасы, гранатометы: Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

12:04

"Режиму давно нужно положить конец": парень в 18 лет перешел границу РФ и решил воевать за УкраинуВидео

12:00

Россия в отчаянии: Александр Коваленко - о возможностях Украины уничтожать Х-22 и С-400Видео

11:54

В горах пропал безвести популярный голливудский актер

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:50

Опытные хозяйки при варке картофеля добавляют в воду секретный ингредиент: невероятный фокусВидео

11:48

Рисовая вода для волос: рецепт здоровых, блестящих и шелковистых локонов

11:24

Киевлянке отказали в собеседовании, потому что общается только на украинском и английскомВидео

10:24

Зеленский в Давосе пристыдил Германию из-за колебаний относительно поставок танков в Украину

Реклама
10:19

Банка джема: Шакира рассказала, как обнаружила измену мужаВидео

10:03

Как поздравить с Крещением: светлые поздравления в светлый день

10:00

Чем заменить соду в блинчиках: 6 лайфхаков для пышного лакомства, которое тает во ртуВидео

09:52

США уже готовы помочь Украине бороться за Крым – The New York TimesВидео

09:47

Париж рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc - Politico

09:45

Популярная российская актриса сломала позвоночникВидео

09:21

Нумерологический гороскоп на 2023: новые свершения, трансформации и успех

09:11

Война в Украине на пороге кульминации: эксперт спрогнозировал сроки нового наступления РФВидео

08:49

"Это просто какой-то ад": врачи рассказали, как принимали раненых в Броварах сразу после трагедииВидео

08:30

Гороскоп на сегодня 19 января 2023: Тельцам – энергия, свершения, а Девам – выдержка и самообладание

08:22

"Жизнь оккупантов станет очень неудобной": Ходжес намекнул на "бавовну" в Крыму

Реклама
08:00

День Иоана Предтечи 20 января – чего нельзя ни в коем случае делать, приметы и традиции

07:49

Зубная паста, банановая кожура и еще 7 необычных способов: чем лучше всего чистить сереброВидео

07:40

У Байдена ответили Шольцу о поставках танков в Украину: "Каждая страна принимает собственное решение"

07:11

Кроме танков Британия предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники

07:05

Чем опасна старая картошка: нужно соблюдать 3 правила, чтобы не отравиться

06:48

Танков и ATACAMS не будет: СМИ выяснили, что войдет в новый пакет военной помощи США Украине

06:41

Про "700 тысяч российских войск": в чем нестыковкамнение

05:32

Гороскоп на февраль 2023 года для Овнов: защита небес, прибыль и новые возможностиВидео

05:30

Как варить гречку: вас поразит невероятная хитрость опытных хозяекВидео

04:10

Сыр с циферками: зачем производители вставляют пластиковые номерки в продуктВидео

03:25

Виталина Ющенко показала пышное декольте и рельефные мышцы в коротком топе

03:20

Космический пирог для всей семьи: безупречный рецепт, который покорил весь мирВидео

02:55

Лекарство с тысячелетней репутацией: для чего нужно алоэ в доме и как оно может навредить

01:30

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега взволновала новым образомВидео

00:52

Все помещение было в огне, детей доставали через окна – мама спасенной девочки в БроварахВидео

00:51

Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делатьВидео

00:38

Россия тайно перебрасывает в Беларусь своих солдат: журналисты узнали, как оккупанты это делаютВидео

18 января, среда
23:28

Шольц готов передать Украине танки Leopard 2, однако есть одно важное условие - СМИВидео

23:10

Какие 3 цветка нужно поставить в квартире, чтобы весь негатив убрать и деньги привлечьВидео

22:35

США готовят один из крупнейших пакетов помощи Украине: без танков, но с БТР Stryker - СМИВидео

Реклама
22:31

Вся покрыта пятнами: Долина на Мальдивах шокировала внешним видомВидео

22:10

Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушатьВидео

21:58

Напиток будет испорчен: почему нельзя заливать кофе кипятком – ответ вас удивитВидео

21:26

"Уже не первый инцидент": авиаэксперт объяснил, из-за чего мог упасть вертолет в БроварахВидео

21:24

Катастрофа в Броварах: Россия распространяет дикие фейки про трагедиюВидео

21:21

"Мы поймем, выживет ли Украина": Дуда заявил, что вскоре наступит решающий момент в войнеВидео

21:01

Пошли в садик и не вернулись: катастрофа в Броварах забрала у мужчины сразу жену и дочьВидео

20:42

"Невозможно поверить": шокированная Тина Кароль показала совместное фото с МонастырскимВидео

20:37

"На завод пойдем работать": российская спортсменка устроила скандал из-за войны в УкраинеВидео

20:24

"ВСУ в 2 км от Кременной": 15 тысяч оккупантов могут попасть в окружение – СнегиревВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять