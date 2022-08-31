Рискуют нажить проблемы: 4 знака зодиака могут ждать неприятности в полнолуние 10 сентября

Гороскоп на сентябрь 2022 - 3 знакам нужно быть осторожными в полнолуние 10 сентября / ua.depositphotos.com/

Полнолуние в первом месяце осени состоится 10 сентября в 12:59 по киевскому времени. Оно пройдет в созвездии Рыб. В этот день негативная энергетика небесного светила может обернуться неприятностями для четырех представителей зодиакального круга.

О том, какие подарки судьбы приготовило начало лета знакам, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Астрологи назвали знаки, которым нужно проявить предельную осторожность в день расцвета сил небесного светила.

Овен

За 2 дня до и после Полнолуния Овны – в зоне риска. Представителям знака стихии огня стоит проявить аккуратность в решении финансовых вопросов. А еще лучше отказаться от проведения финансовых операций. Не стоит одалживать деньги и брать в долг и подписывать важные документы. Повышается вероятность ошибки, которая будет дорогого стоить.

Близнецы

В день полнолуния Близнецам особое внимание нужно уделить своему здоровью. Возрастает риск травм и повреждений, не стоит чрезмерно нагружать себя делами. Умерьте нагрузку и в спортзале и откажитесь от любых экстремальных видов спорта. Активный отдых в день полной Луны противопоказан.

Рак

Фазы Луны оказывают наиболее сильное влияние на представителей водного знака зодиака. В этот день чувствительные Раки должны быть особенно внимательными. Особую осторожность следует проявить в обращении с острыми и колюще-режущими предметами. Вас могут поджидать бытовые неприятности.

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Скорпион

Эмоциональный фон Скорпионов в этот день оставляет желать лучшего. Не исключены серьезные ссоры и разногласия с коллегами и родственниками. Возможно вас разочарует близкий человек. Вы можете узнать о нем неприглядную правду. Остерегайтесь крупных денежных потерь.

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