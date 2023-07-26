Рисковать не стоит: что нельзя готовить в фольге

Мы расскажем о том, что нельзя готовить в фольге, и предостережем вас от опасных практик при приготовлении пищи.

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Что нельзя готовить в фольге / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Фольга - популярный материал при готовке, который обладает множеством преимуществ. Однако, есть определенные продукты, которые лучше не готовить в фольге из-за потенциальных рисков для здоровья.

Мы расскажем о том, что нельзя готовить в фольге, и предостережем вас от опасных практик при приготовлении пищи.

Почему фольга опасна для здоровья?

Фольга, как материал, не является опасным для здоровья, и в большинстве случаев ее можно использовать без вреда. Однако, есть определенные ситуации, когда неправильное использование фольги может представлять опасность. Вот несколько причин, почему фольга может быть опасна для здоровья:

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Взаимодействие с кислыми продуктами: Фольга из алюминия может реагировать с кислыми продуктами, такими как томаты, лимоны или яблоки, особенно при высокой температуре. В результате такой реакции может выделяться алюминий, который в больших количествах может быть вреден для организма. Высокие температуры: При готовке в фольге продукты могут достигать высоких температур, особенно если фольга используется для запекания или гриля. При этом могут выделяться опасные вещества, которые могут проникать в пищу. Металлические частицы: При нагревании фольги или контакте с острыми предметами, такими как ножи, могут образовываться мелкие металлические частицы, которые могут оказаться в пище и нанести вред здоровью.

Какие продукты нельзя готовить в фольге?

Кислые продукты: Фольга может реагировать с кислотными продуктами, такими как томаты, лимоны, яблоки и виноград. В результате такой реакции могут выделиться вредные вещества, которые попадут в пищу.

Специи: Использование специй вместе с продуктами в фольге может привести к образованию токсичных веществ и ухудшить качество блюда.

Чеснок и лук: Готовка чеснока и лука в фольге может привести к неприятному запаху и горчинке в блюде.

Мясо с костями: Готовка мяса с костями в фольге может затруднить достижение желаемой степени прожаривания и равномерного нагрева.

Жидкость: Готовка продуктов с большим количеством жидкости в фольге может вызвать утечку и разлив.

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