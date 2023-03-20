"РФ влупит ракетами": астролог предупредила о 3 самых опасных днях в конце марта

Оккупанты могут снова устроить массированный ракетный обстрел, но через несколько дней после этого будет облегчение.

Астролог предупредила о трех самых опасных днях в конце марта/ ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Российские захватчики в ближайшее время могут снова ударить ракетами по Украине. Есть риск массированных ракетных обстрелов в период 24-26 марта.

Такой прогноз сделала астролог Альбина Пономаренко, сообщает ТСН.uа. Она отмечает, что в этот период также могут быть взрывы и пожары.

"26 марта есть напряженное влияние, оно касается Плутона. Плутон – это Восток. Относительно гороскопа мы видим небо, то есть могут быть массированные ракетные обстрелы, может быть опасность с моря, а также информационная опасность – сплетни, информационные вбросы... Могут быть взрывы, пожары. Поэтому дни с 24 по 26 марта могут быть опасными со всех сторон", – поделилась прогнозом Пономаренко.

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Астролог предупредила, что конец марта будет достаточно напряженным, и украинцам придется двигаться вперед на фронте, прилагая большие усилия. В то же время она отмечает, что с 27 марта следует ожидать облегчения.

Также астролог говорит, что в случае осуществления российскими оккупантами провокаций Украина эти случаи предъявит на международной арене, чтобы показать уровень российской агрессии против нашего государства.

"Если та провокация состоится, то у нас будет еще один рычаг на международной арене заявить громко о том, что нам нужно соответствующее вооружение и техника для того, чтобы закончить эту войну", – сказала Пономаренко.

Ранее астролог Альбина Пономаренко отмечала, что Украину в ближайшее время ждет событие, которое можно будет назвать "победным". Это произойдет в марте. Она отмечает, что расположение небесных тел указывает на приближение положительных новостей для нашего государства.

Напомним, черная ведьма-некромант Мария Тихая ранее прогнозировала, что война в Украине пока не заканчивается, однако нельзя исключать того, что в ближайшее время могут быть "прилеты" по Москве и Московской области. Во время расклада карт таро она увидела, что в РФ могут быть "прилеты" дронов и другие взрывы на военных объектах.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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