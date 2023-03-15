"РФ сделает нестандартный удар": астролог рассказал об угрозе для Зеленского, правительства и ВСУ

Комбинация небесных тел в ближайшие дни указывает на опасность для президента Украины Владимира Зеленского, украинского правительства и Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты могут нанести удар по правительственному кварталу.
Помимо этого, возможны покушения и диверсии. Такой прогноз сделал астролог Дмитрий Уранус.
"Такая комбинация (небесных тел – ред.) в середине марта неблагоприятна и угрожающая для власти Украины, президента и правительства. Правительственный квартал может быть под ударом, или планируются покушения, диверсии. Правительству, возможно, придется принимать какие-то трудные политические или военные решения. Кроме того, это большая угроза для военных ВСУ, для военных объектов, заводов, военной техники и секретных позиций ВСУ и ПВО", – отмечает Уранус.
По словам астролога, в ближайшее время украинским военным нужны будут максимальная осторожность и маскировка. Российские захватчики что-то планируют и постараются максимально запутать украинскую противовоздушную оборону, чтобы сделать нестандартный удар по военным объектам.
Астролог говорит, что сбитие американского беспилотника над Черным морем 14 марта – это тоже часть плана российских оккупантов. Ведь разведывательные данные, которые получали США с помощью дрона, мешали осуществлению намерений врага в ближайшие дни.
Уранус прогнозирует, что середина марта будет тяжелым временем для ВСУ, и это время будет неблагоприятным для наступлений.
"Масштабные операции сейчас лучше не проводить. В апреле хороших аспектов для успешного наступления тоже мало. Нужно продолжать накапливать силы и наносить болезненные дистанционные удары. Оптимальное время для гарантированного наступления – вторая половина мая. Во второй половине мая, в июне и июле есть аспекты успешных военных действий, разгрома врага, освобождения значительной части оккупированных территорий и большой военной помощи", – прогнозирует астролог.
Ранее ведьма-некромант, экстрасенс Мария Тихая спрогнозировала, какие города в ближайшее время может атаковать страна-агрессор РФ. Согласно ее прогнозу, в марте "прилеты" могут быть Харькове и Харьковской области, Краматорске, Днепропетровске и Днепропетровской области, Никополе, Полтаве, Херсоне и Хмельницком.
Таролог Владимир Бадиян спрогнозировал, что ВСУ предпримут важные действия на поле боя, после чего могут произойти неожиданные переговоры. По его словам, основным и очень важным периодом в войне с РФ будет конец марта-начало апреля. Он отметил, что тогда станет понятным масштаб преимущества Украины.
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