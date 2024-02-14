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РФ нападет на страны Балтии и получит по зубам: астролог предсказал крах плана Москвы

Олег Макаров
14 февраля 2024, 07:30
Астролог Влад Росс рассказал, зачем России война с НАТО, и когда она может начаться.
Астролог Влад Росс рассказал, когда Россия может напасть на страны НАТО
Астролог Влад Росс прогнозирует войну России с НАТО и проигрыш российских войск / Главред

Россия готовит нападение на страны Балтии в конце 2024-го или в 2025 году, ей это нужно, чтобы лишить Украину военной и финансовой помощи Запада, а также расшатать НАТО. Опасность для балтийских стран огромна, поскольку войска РФ способны захватить две из них за один-два дня. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, Россия уже готовит план нападения на страны Балтии и приступить к его реализации может уже осенью.

"Обезумевшая Московия действительно хочет напасть на страны Балтии, прежде всего, Латвию, чтобы тем самым доказать, что НАТО не вступится за эту страну, побоится, что приведет к расшатыванию Альянса. Такие планы уже готовятся, приступить к его реализации Россия может уже осенью, когда Байден уже не будет президентом США, а новый американский президент еще не приступит к своим обязанностям", – отметил Влад Росс.

Астролог считает, что столь агрессивные планы Кремля непосредственно связаны и с войной в Украине.

"Россия хочет сделать гибридный заход в балтийские страны, отрезать их через Сувалкский коридор, тем самым показать неэффективность НАТО. А после этого захватить Украину, потому что, если НАТО не будет сражаться за страны Балтии, уже никто не будет давать оружие и помощь Украине", – считает Влад Росс.

По словам астролога, в отличие от Украины, балтийские страны Россия может захватить за один-два дня.

"Скорее всего, России не удастся провернуть все это весной или летом 2024-го, потому что на территории европейских стран в это время будут происходить масштабные учения НАТО. А вот в ноябре-декабре учения закончатся, и тогда наибольшая вероятность, что РФ сможет взять Ригу, Таллин, Вильнюс. Литва более защищена, а вот Латвию и Эстонию Россия может взять за пару дней", – предостерег Влад Росс.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс спрогнозировал войну России с НАТО и проигрыш войск РФ:

Астролог уверен, что военного столкновения между РФ и НАТО не избежать, однако украинские военнослужащие разрушат планы Москвы.

"Думаю, балтийские страны будут защищать наши соотечественники, то есть военнослужащие ВСУ, которые дадут российским войскам по зубам и в балтийских странах тоже. Как бы Россия ни пыталась захватить балтийские страны, ничего у нее не получится. Но такая провокация готовится. Я абсолютно уверен, что 2024 год приведет к тому, что будет прямое столкновение между НАТО и РФ. Особенно к этому склоняет конец 2024 года, а в 2025 году это точно случится", – прогнозирует Влад Росс.

Что же касается войны в Украине, то, по мнению астролога, она не закончится, когда Россия переключится на страны Балтии. Более того, он считает, что в Москве рассчитывают на то, что эта война с НАТО поможет России победить в войне с Украиной.

"У нас при этом и дальше будет продолжаться вялая война: фронт практически не сдвинулся в 2023 году, примерно такая же ситуация будет сохраняться и в 2024-м. Нападением на балтийские страны, РФ попытается отбить желание у Запада помогать Украине, заставить его сосредоточиться на защите НАТО. Для РФ главное, чтобы ни копейки помощи от западных стран не пришло Украине, чтобы Запад сосредоточился на своей войне. Точно так же сместился фокус внимания Запада, когда случилось обострение войны в Израиле. Чем больше будет войн, тем меньше внимания будут обращать на Украину и тем меньше помощи будет. Главная задача войны против стран Балтии для России заключается в том, чтобы Европа перестала помогать нашей стране", – считает Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный прогноз на февраль 2024 года и рассказал, чем будет сложен последний месяц зимы. Кроме того, Влад Росс поделился гороскопом на февраль-2024 для всех знаков зодиака и назвал счастливчиков и неудачников месяца.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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