РФ начнет новый этап войны против Украины: эксперт назвал два условия, чтобы его предотвратить

Война в Мариуполе / Reuters

Если экономические санкции в отношении России будут недостаточными, то война в Украине может затянуться. Но ее новый этап могут предотвратить СМИ, заявил в комментарии Obozrevatel военный эксперт Игорь Козий.

"Второго, третьего или четвертого этапа наступления в той формулировке, в которой это подают "эксперты", не будет. Будет затянувшийся конфликт до тех пор, пока они окончательно не решат свои вопросы", – сказал он.

Также, по его оценкам, агрессор может действовать по различным сценариям. В частности, "это может выглядеть как то, что мы видим в Мариуполе и Чернигове, или может выглядеть как попытка собрать силы и бросить их на Киев, или как-то еще".

Поэтому Козий рекомендует не недооценивать противника.

"Техника у них есть, хоть и в плохом состоянии. На десять танков в нормальном состоянии один. Но в таком виде война может продолжаться долго. Собрали войска – бросили, создали что-то – снова бросили", - добавил он.

Читайте такжеВ Польше назвали главную цель Путина, раскритиковали Запад и заговорили о ядерном оружииКозий утверждает, что решающую роль в противодействии агрессии Кремля будут играть санкции Запада, а также активная работа средств массовой информации в Украине.

"Но главное – это человеческий фактор. Если СМИ будут продуктивно работать против РФ, показывая, что она делает в Украине, то думаю, того, что называется второй фазой, может и не быть", – подытожил он.

Напомним, ВСУ ведут успешную борьбу с российскими захватчиками. В Запорожской области уже освобождено пять населенных пунктов.

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