"РФ готовит серьезную атаку": победительница "Битвы экстрасенсов" назвала самый острый месяц

Российские оккупанты пойдут в свою "важнейшую атаку" обманным методом, но получат достойный отпор.

РФ готовит свою "важнейшую атаку" весной, прогнозирует астролог/ pixabay.com, скрин

Страна-агрессор РФ попытается пойти в свою "самую важную атаку" в апреле этого года. К тому же оккупанты будут пытаться сделать это обманным путем.

Но результат такой попытки будет неутешительным для российских захватчиков – успеха они не добьются. Такой прогноз сделала таролог, победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова на ютуб-канале "КаПаБу".

Согласно прогнозу таролога, украинские военные смогут "придавить" врагов и выгнать их с тех территорий, которые они не успели полностью захватить.

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Она отмечает, что в апреле также могут состояться какие-то переговоры, но на них не удастся до чего-то договориться.

"Состоятся какие-то переговоры, но они будут провальными. Мы выходим на стабильную фазу войны с нашей стороны. Важнейшую атаку, которая планируется со стороны России обманным методом, мы отобьем именно в апреле", – сказала таролог.

Ранее астролог Дмитрий Уранус прогнозировал, что в период с понедельника по вторник, с 27 по 28 февраля, жителям Украины нужно быть максимально осторожными и бдительными – поскольку большой будет опасность новой серии обстрелов страны российскими оккупантами.

Напомним, астролог Яна Тимощук отмечала, что война в Украине продлится весь март 2023 года. Она предсказывает, что оккупанты хотят устроить новую атаку на Украину. В марте Украину может ждать несколько решающих ситуаций, но оккупанты хотят устроить новые удары.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобное. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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