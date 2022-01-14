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РФ готовит нападение на боевиков Донбасса для оправдания вторжения в Украину – CNN

14 января 2022, 18:10

По информации СМИ, оперативники прошли подготовку по ведению боевых действий в городских условиях с использованием взрывчатых веществ.

Россия готовит нападение на боевиков на Донбассе для оправдания вторжения в Украину / Фото: Александр Ермоченко/ЕРА

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину, пишет CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

По словам чиновника, указанные оперативники прошли подготовку по ведению боевых действий в городских условиях с использованием взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против подконтрольных РФ боевиков.

Представитель США заявил, что администрация Джо Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, "которое приведет к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей".

"Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться в период с середины января по середину февраля. Мы видели это в 2014 году в Крыму", — сказал чиновник.

По словам чиновника, российские влиятельные лица начали готовить российскую аудиторию к вторжению, распространяя ложные нарративы об ухудшении положения с правами человека в Украине и усилении воинственности украинских лидеров. Собеседник телеканала отметил, что объем такого контента в декабре, увеличился в среднем почти до 3500 постов в день, что на 200% больше, чем в среднем за день в ноябре.

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Ситуация на границе Украины с Россией

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США

Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.

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