РФ большими силами будет атаковать Украину по двум направлениям - военный эксперт

Российский оккупант вскоре попытается атаковать Украины сразу по двум направлениям. Причем большими силами. Об этом в интервью НВ сказал азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде.

По его словам, война в Украине переходит в третью фазу.

"Россия действительно выводит часть войск из северной операционной зоны. В каких масштабах она планирует их выводить, у нас данных нет, но процесс идет. Мы наблюдаем, что войска выводятся в направлении восточнее Харькова, чтобы ударить сверху по силам ООС - это говорит о полном переформатировании операции. Российская армия попробует атаковать по двум направлениям большими силами, то есть, полная смена тактики и действий", - отметил эксперт.

Читайте такжеРасследователи обнародовали главную тайну Кремля и ПутинаРустамзаде добавил, что на этом этапе Украине грозит симметричная война.

"До этого ваша стратегия была ассиметричной, украинская армия могла беречь силы и людей, сейчас так работать уже не получится. Россия, скорее всего, будет стараться выводить украинскую армию из городов с целью атаки лоб в лоб. Также российская армия попробует воспользоваться своим огневым преимуществом, у нее больше средств огневого поражения, тяжелого вооружения", - сказал эксперт.

Также он считает это достаточно серьезным вызовом для украинской армии.

"Есть все признаки того, что мы увидим крупную наступательную операцию, а если противник имеет огневое преимущество, то украинская армия может серьезно пострадать, если не будут предприняты мероприятия оборонительного характера. Чтобы эффективно воевать, украинской армии придется вести маневренную оборону, избегать контактных атак, избегать огневого поражения от противника", - заявил Рустамзаде.

Он утверждает, что Украине грозит масштабная наступательная операция РФ на востоке.

"По линии Харьков-Мариуполь восточнее Харькова. В направлении украинских сил ООС будет нанесен удар превосходящими силами и, скорее всего, несколько ударов будут со стороны так называемых ЛНР и ДНР", - резюмировал эксперт.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

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