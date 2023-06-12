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Результат впечатляет: что будет, если насыпать соду в раковину

Сергей Кущ
12 июня 2023, 10:25 обновлено 12 июня, 10:25
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Однако многие люди не знают об этой хитрости с обычной содой.
Что будет, если насыпать соду в раковину
Что будет, если насыпать соду в раковину / Фото: скриншот YouTube

Неизбежно каждому из нас приходится сталкиваться с засорами в раковине и неприятным запахом, который проникает из канализационной системы. Однако многие люди не знают, что существует простой и эффективный способ борьбы с этими проблемами.

Что будет, если насыпать соду в раковину?

Применение соды в раковине поможет вам не только прочистить трубы, но и устранить неприятные запахи, которые обычно связаны с канализацией. Сода обладает отличными абразивными свойствами, которые позволяют ей эффективно разрушать жир, остатки пищи и другие накопления, препятствующие свободному потоку воды.

Как прочистить раковину с помощью соды?

Процесс очистки раковины с использованием соды очень прост. Вам потребуется всего несколько простых ингредиентов и несколько минут вашего времени. Вот как это сделать:

  • Начните с насыпания половины стакана соды в отверстие раковины.
  • Затем внесите половину стакана уксуса в ту же самую раковину. Вы услышите шипение и появление пены, это нормально.
  • Подождите около 10-15 минут, чтобы сода и уксус совершили свою магию. Это время позволит раствору проникнуть в засоренные участки и начать растворять их.
  • После этого промойте раковину горячей водой, чтобы удалить остатки соды и уксуса.

Смотрите видео о том, какой мусор категорически нельзя выбрасывать в канализацию и чем это опасно:

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