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Результат налицо за 1 секунду : чем убрать разводы на сантехнике

Елизавета Бельмас
5 июля 2023, 15:24 обновлено 5 июля, 15:38
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Мы расскажем, что сделать для того, чтобы ваша техника снова сияла как новая.
Чем убрать разводы на сантехнике
Чем убрать разводы на сантехнике / коллаж: Главред, фото: скриншот

Разводы и пятна на сантехнике - проблема многих хозяек. Рано или поздно каждый задумывается над тем, чем почистит хромированные краны, чтобы он блестели как новые.

Мы расскажем, как убрать пятна от вода на смесителе с помощью всего лишь одного средства.

Чем убрать разводы на сантехнике - сказочный лайфхак

Уборка - дело трудоемкое и энергозатратное, однако кроме этого на нее также уходят силы и время. Люди уже придумали множество лайфхаков, чтобы упростить жизнь и тратить меньше времени на уборку. Об одном из них мы расскажем далее.

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Для того, чтобы убрать разводы с хромированной сантехники от воды, вам понадобится глицерин и ватный диск.

Во время уборки и мытья сантехники намочите ватный диск глицерином. Затем, хорошо натрите сантехнику этим ватным диском и дайте постоять.

Спустя какое-то время вы увидите, как ваши краны и другие приспособления начнут отталкивать воду и она не будет засыхать разводами на сантехнике.

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