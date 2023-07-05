Результат налицо за 1 секунду : чем убрать разводы на сантехнике

Разводы и пятна на сантехнике - проблема многих хозяек. Рано или поздно каждый задумывается над тем, чем почистит хромированные краны, чтобы он блестели как новые.
Мы расскажем, как убрать пятна от вода на смесителе с помощью всего лишь одного средства.
Чем убрать разводы на сантехнике - сказочный лайфхак
Уборка - дело трудоемкое и энергозатратное, однако кроме этого на нее также уходят силы и время. Люди уже придумали множество лайфхаков, чтобы упростить жизнь и тратить меньше времени на уборку. Об одном из них мы расскажем далее.
Для того, чтобы убрать разводы с хромированной сантехники от воды, вам понадобится глицерин и ватный диск.
Во время уборки и мытья сантехники намочите ватный диск глицерином. Затем, хорошо натрите сантехнику этим ватным диском и дайте постоять.
Спустя какое-то время вы увидите, как ваши краны и другие приспособления начнут отталкивать воду и она не будет засыхать разводами на сантехнике.
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