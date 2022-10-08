Результат будет уже через два дня: зачем люди кладут лук в носки

Для чего нужно класть лук в носки / скриншот

Почитатели народной медицины знают, что в случае появления первых признаков простуды необходимо приложить лук к ступням ног, но подобное применение овоща не ограничивается простудой.

Чтобы лук держался на ноге, его засовывают в носок.

Зачем прикладывают лук к ступням на ночь?

Первооткрывателями данной методики были целители из Китая. В китайской медицине считается, что через стопы проходит не менее 7000 меридианов — тонких потоков энергии. Каждый из них связан с определенным органом или зоной на коже или внутри организма. В идеале энергия через эти точки должна течь беспрепятственно, тогда в теле не будет застоя и болезней.

Через стопы современного человека энергия не проходит свободно из-за постоянного ношения обуви, недостаточного ухода за ногами (натоптыши, мозоли и др.). Китайцы полагают, что регулярная стимуляция активных точек — мест прохождения меридианов — помогает высвободить застоявшуюся энергию, а вместе с ней очистить организм от вредных веществ, а энергетическую оболочку — от негатива.

В каких случаях прикладывают лук к ступням?

Луковый сок, выходя из овоща, сразу поступает через кожу в кровоток, уничтожая болезнетворные микроорганизмы на коже и очищая организм изнутри от токсинов.

Результатом очищения становится улучшение внешнего вида кожи и нормализация работы печени, поскольку этот орган пропускает через себя все вредные вещества, накопленные в крови. Эфирные летучие вещества лука распространяются по комнате, обеззараживая атмосферу помещения.

Говорят, что простуда после использования такого метода отойдет за два дня.

для лечения насморка,

заложенности носа и кашля;

для снижения температуры;

при респираторных вирусных болезнях;

при гинекологических заболеваниях;

в целях очищения крови от токсинов и шлаков; для устранения чрезмерной потливости ног (дезодорирующий эффект); при грибковых поражениях стоп и ногтей на ногах.

Вам может быть интересно: