Результат будет уже через два дня: зачем люди кладут лук в носки

Такой совет с применением лука может показаться странным, но он на самом деле работает.
Почитатели народной медицины знают, что в случае появления первых признаков простуды необходимо приложить лук к ступням ног, но подобное применение овоща не ограничивается простудой.
Чтобы лук держался на ноге, его засовывают в носок.
Зачем прикладывают лук к ступням на ночь?
Первооткрывателями данной методики были целители из Китая. В китайской медицине считается, что через стопы проходит не менее 7000 меридианов — тонких потоков энергии. Каждый из них связан с определенным органом или зоной на коже или внутри организма. В идеале энергия через эти точки должна течь беспрепятственно, тогда в теле не будет застоя и болезней.
Через стопы современного человека энергия не проходит свободно из-за постоянного ношения обуви, недостаточного ухода за ногами (натоптыши, мозоли и др.). Китайцы полагают, что регулярная стимуляция активных точек — мест прохождения меридианов — помогает высвободить застоявшуюся энергию, а вместе с ней очистить организм от вредных веществ, а энергетическую оболочку — от негатива.
В каких случаях прикладывают лук к ступням?
Луковый сок, выходя из овоща, сразу поступает через кожу в кровоток, уничтожая болезнетворные микроорганизмы на коже и очищая организм изнутри от токсинов.
Результатом очищения становится улучшение внешнего вида кожи и нормализация работы печени, поскольку этот орган пропускает через себя все вредные вещества, накопленные в крови. Эфирные летучие вещества лука распространяются по комнате, обеззараживая атмосферу помещения.
Говорят, что простуда после использования такого метода отойдет за два дня.
- для лечения насморка,
- заложенности носа и кашля;
- для снижения температуры;
- при респираторных вирусных болезнях;
- при гинекологических заболеваниях;
- в целях очищения крови от токсинов и шлаков; для устранения чрезмерной потливости ног (дезодорирующий эффект); при грибковых поражениях стоп и ногтей на ногах.
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