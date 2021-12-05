Резников обратился к США, Канаде и Британии из-за возможного нападения РФ

Резников высказался о военной агрессии России / УНИАН

Британию, США и Канаду в Украине призвали направить своих военных инструкторов поближе к российской границе, сообщает издание The Globe and Mail.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова это поможет сдержать российскую агрессию.

Именно сейчас нужно предпринимать шаги для сдерживание президента России Владимира Путина от вторжения в Украину, поскольку потом "будет слишком поздно". Например, по его мнению, США, Канада и Россия могли бы отправить в Украину больше своих инструкторов и предоставить средства обороны.

"У вас (канадцев - ред.) есть учебная программа с нами в Украине. Я думаю, что мы можем ее расширить. Вместо того, чтобы иметь здесь 50 (военных - ред.) инструкторов, пришлите 500 инструкторов", - предложил Резников.

Иностранных военных, как отметил министр, нужно разместить поближе к линии фронта, поскольку сегодня они находятся за более чем 1000 километров от российской границы - в Яворове.

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"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы... были развернуты в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. На этих территориях должны развеваться три флага - флаг Канады, флаг США и флаг Британии. Это также было бы хорошим знаком для россиян - что вы здесь", - сказал он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на фоне российской агрессии против Украины заявил о подготовке комплекса инициатив против политики и деятельности РФ. Речь идет о вторжении российских войск в Украину.

Также ранее глава разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) Ричард Мур сделал скандальное заявление. По его словам, Россия является острой угрозой, а президент страны-агрессора Владимир Путин не признает право Украины быть независимым государством.

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