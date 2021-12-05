УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Резников обратился к США, Канаде и Британии из-за возможного нападения РФ

5 декабря 2021, 21:19
Прослушать новость
Остановить

Именно сейчас нужно предпринимать шаги для сдерживание президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.

Резников
Резников высказался о военной агрессии России / УНИАН

Британию, США и Канаду в Украине призвали направить своих военных инструкторов поближе к российской границе, сообщает издание The Globe and Mail.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова это поможет сдержать российскую агрессию.

Именно сейчас нужно предпринимать шаги для сдерживание президента России Владимира Путина от вторжения в Украину, поскольку потом "будет слишком поздно". Например, по его мнению, США, Канада и Россия могли бы отправить в Украину больше своих инструкторов и предоставить средства обороны.

"У вас (канадцев - ред.) есть учебная программа с нами в Украине. Я думаю, что мы можем ее расширить. Вместо того, чтобы иметь здесь 50 (военных - ред.) инструкторов, пришлите 500 инструкторов", - предложил Резников.

Иностранных военных, как отметил министр, нужно разместить поближе к линии фронта, поскольку сегодня они находятся за более чем 1000 километров от российской границы - в Яворове.

Реклама

Читайте такжеАрестович оценил шансы военной агрессии России против Украины

"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы... были развернуты в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. На этих территориях должны развеваться три флага - флаг Канады, флаг США и флаг Британии. Это также было бы хорошим знаком для россиян - что вы здесь", - сказал он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на фоне российской агрессии против Украины заявил о подготовке комплекса инициатив против политики и деятельности РФ. Речь идет о вторжении российских войск в Украину.

Также ранее глава разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) Ричард Мур сделал скандальное заявление. По его словам, Россия является острой угрозой, а президент страны-агрессора Владимир Путин не признает право Украины быть независимым государством.

Читайте также:

viber
военная агрессия РФ новости Украины Алексей Резников
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Уберите здесь немедленно: 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядокУберите здесь немедленно: 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядок Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоГороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется туго Большая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 годБольшая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 год Самые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароватьсяСамые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароваться Как украсить елку на Новый год 2022, чтобы привлечь в дом удачу и счастье – по знакам зодиакаКак украсить елку на Новый год 2022, чтобы привлечь в дом удачу и счастье – по знакам зодиака
21:28

Украину стремительно накроет опасная вирусаня эпидемия: названа причина и сроки

21:19

Резников обратился к США, Канаде и Британии из-за возможного нападения РФ

21:01

DZIDZIO признался, как переживает развод под прицелами камер

20:48

Цены на хлеб в Украине взлетят: когда и на сколько придется раскошелитьсяВидео

20:24

Самые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароватьсяФотоВидео

Реклама
19:54

В Карпатах на снегоходах заблудились трое мужчин: двух уже нашли

19:53

Дерзкая Вера Брежнева в одном топе показала пышную грудьВидео

19:49

Украинцам светит резкий скачок тарифов: кому газ влетит в копеечкуВидео

19:35

Мракобесие в мозгах неизлечимомнение

19:22

Зимние каникулы: когда и сколько будут отдыхать школьники

19:17

Эпидемиолог предупредила украинцев об опасности из-за нового штамма ОмикронВидео

19:15

Украинцам добавят пенсии: Шмыгаль рассказал, кому и когда ждать прибавкиВидео

19:00

В Минздраве поведали о ситуации с коронавирусом в КиевеВидео

18:33

Чем можно заменить жирный майонез: рецепты вкусных соусов

18:28

Мэр Полтавы опозорился диким заявлением о войне на Донбассе и пожаловался на разрыв с РФ

17:53

Мощный циклон атакует Украину: завалит снегом, дороги превратит в "каток"Видео

17:45

Умер знаменитый продюсер и основатель Кинотавра

17:35

Гороскоп на завтра 6 декабря 2021: Девам – хитрость, Весам – потери, Скорпионам - обидыВидео

17:03

Под Николаевом нашли мертвым 9-летнего ребенка: в полиции рассказали, что случилосьВидео

16:54

Обвинения в нарушении границы: Минск грозит Киеву "крайне жесткими действиями"Видео

Реклама
16:33

Лавров разразился обвинением против Украины по Донбассу и условием в адрес ФРГ и ФранцииВидео

16:24

В Турции ответили на истерику Путина из-за удара Bayraktar на ДонбассеВидео

16:09

Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в бедуВидео

15:42

Токсичные елки на Новый год: украинцев предупредили об опасностиВидео

15:15

В Украине рухнули цены на самый популярный фруктВидео

15:03

Попробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутВидео

14:59

В Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголя

14:47

Встречи Байдена и Путина не будет: в Кремле объяснили ситуацию по переговорам лидеров США и РФВидео

14:39

Метели и морозы -15: климатолог назвала дату снежного шторма в УкраинеВидео

14:30

"Мы с Украиной": в ЕС жестко предупредили Россию из-за угрозы вторженияВидео

13:38

Украинцы активно уезжают на заработки за границу: названа ошеломляющая цифра за 2021 годВидео

13:23

Курс доллара в Украине рекордно взлетитВидео

13:14

Вторжение России в Украину обернется крахом СП-2: в ЕС предупредили Москву о мощном удареВидео

12:54

В Харькове блогер обматерил полицейского и плюнул ему в лицоВидео

12:18

Ушел со двора и пропал: в селе на Николаевщине нашли мертвым 9-летнего мальчика

12:15

Под Киевом полицейский разнес вдребезги "Таврию", погибли два человекаВидео

11:51

Военная атака РФ на Украину и диалог Байдена с Путиным: в США объявили о планах по защите КиеваВидео

11:45

В Одессе учитель схватил ребенка за шею и тащил по коридору школыВидео

11:26

В Украине ужесточают карантин с 6 декабря: новые правилаВидео

11:20

Комаровский назвал единственный витамин, который нужно пить дополнительноВидео

Реклама
11:05

Худший год за последние пять лет: что сулит Украине гороскоп на 2022 год

10:55

Трагедия на охоте в Николаевской области: СМИ утверждают, что погиб бывший замоблвоенкома

10:32

Киев и 7 областей могут "перепрыгнуть" сразу в "желтую" зону карантина - МинздравВидео

09:42

Затянуло ногу под лезвие в мотоблоке: на Кировоградщине сотрудник СБУ спас жизнь подросткуВидео

09:22

Тимофей Милованов женился во второй раз

09:14

Гороскоп на сегодня 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятностиВидео

08:59

Шантаж из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: Газпром на 25% сократил поставки газа в страны ЕСВидео

08:15

Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки обнаружили 6622 случая зараженияВидео

07:53

"Подавляют инакомыслие": Блинкен и Лавров "пободались" из-за Украины

07:44

Революции и "госперевороты" по анонсу не происходятмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять