"Резко увеличивает риск инсульта": Комаровский рассказал, что нельзя делать при головной боли

Евгений Комаровский рассказал, что нельзя делать при головной боли/ скриншот

Доктор Евгений Комаровский рассказал, почему повышается давление и как не нужно действовать при головной боли.

Медик в эфире телеканала Украина 24 напомнил, что головная боль не является симптомом повышенного давления, а наоборот - именно из-за нее может подскочить давление.

"Надо знать, что с этим делать. Например, человек приходит домой, а у него болит голова. Он думает: наверное, у меня повышенное давление. Человек меряет давление, видит там немного повышенное, глотает какую-то таблетку и сидит ждет. Еще через время вызывает "скорую", она делает ему укол, куда-то везет, все это вместе начинает действовать, у человека резко снижается давление, и это резко увеличивает риск ишемического инсульта", - сказал Комаровский.

Читайте такжеБолят и отекают ноги - Комаровский назвал причины и способы решенияМедик советует прежде всего принять горизонтальное положение, а потом позвонить своему семейному врачу.

Ранее известный украинский врач Евгений Комаровский дал полезные советы, как продлить жизнь. По его словам, нужно заниматься спортом и сексом, а еще - окружать себя хорошими людьми.

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