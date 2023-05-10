Рейтинг знаков с сильной интуицией: астролог рассказал, из кого получаются лучшие ясновидящие

Несколько знаков зодиака обладают удивительным редким даром – они способны предвидеть или предчувствовать события, и у них невероятно хорошо развита интуиция. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
Астролог составил собственный рейтинг знаков зодиака, у которых "шестое чувство" очень сильно, а также рассказал, как именно проявляется эта способность у каждого из них.
1 место – Рак
Рак, по словам Влада Росса, обладает невероятной чуйкой, а все благодаря тому, что им управляет Луна.
"У представителей этого знака всегда прекрасно развита интуиция. У Рака есть чутье, позволяющее ему быть лучшим финансистом, а также делать выигрышные ставки (например, его ставки на спорт выигрывают всегда). У Рака очень остро развиты чувства, поэтому среди представителей этого знака лучшие астрологи и гадалки", – отметил Росс.
2 место – Рыбы
Самыми талантливыми ясновидящими астролог считает Рыб.
"Рыбами управляет Нептун, потому у них лучше, чем у других, развита высшая интуиция. Они легко получают сокровенные знания из Космоса. Именно Нептун обуславливает религиозность Рыб и позволяет им становиться духовными учителями. Представители этого знака очень тонко чувствуют изменения мира. Нептун – это высшая ипостась Луны в плане эмоций и способности предвидения", – пояснил Влад Росс.
3 место – Скорпион
Скорпион, по мнению астролога, тоже обладает хорошей чуйкой, и у него она заточена на предвидение опасностей.
"Скорпион может в последний момент передумать лететь на самолете, а затем окажется, что тот самолет, на котором он должен был путешествовать, разбился. У Скорпиона чуйка на опасность, у него невероятно развит инстинкт самосохранения. Этим знаком управляет Плутон, который наделяет Скорпиона магическими способностями и умением управлять своей собственной судьбой на высшем эмоциональном уровне", – заверил Влад Росс.
Смотрите рассказ астролога Влада Росса о знаках зодиака с наилучшей интуицией:
4 место – Водолей
А вот среди Водолеев, по словам астролога, больше всего провидцев и пророков.
"Нептун экзальтирует в Водолее, благодаря чему этот знак предвидит будущее. А поскольку этим знаком управляет Уран, у Водолея метафизическая интуиция", – добавил Влад Росс.
Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на май 2023 год и рассказал, как в конце весны пойдут дела в работе, любви и финансовой сфере. Кроме того, Влад Росс составил детальный гороскоп на май-2023 для всех знаков зодиака и назвал счастливчиков и неудачников месяца.
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