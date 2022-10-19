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"Ревность – это беда, а измена – ерунда": ТОП-6 имен мужчин, которые постоянно "ходят налево"

19 октября 2022, 16:51

По зову сердца или же по зову штанов – эти мужчины не способны хранить верность одной женщине, какой бы сильной не была их любовь.

Мужские имена которые изменяют
Мужские имена которые изменяют / pixabay.com

Для кого-то измена – регулярное соитие на стороне, кто-то – готов бить посуду, если половинка посмотрела сама серию любимого сериала или съела любимое печенье. Так или иначе, неверность приносит в отношения невероятную боль.

Принято считать, что мужчины более склонны к изменам, мол моногамия у них в крови и досталась от животных предков, которые в большинстве своем не больно-то заботятся о сохранении верности одной самке.

Главред собрал для вас мужские имена, носители которых чаще всего изменяют своим партнерам.

Примерный семьянин с душой Казановы

Глядя на то, как Иван трясется над своей семьей, никогда и не подумаешь, что именно он окажется "серийным" изменщиком с крайне ненасытным нравом. Дело в том, что Вани больше остальных подвержены синдрому "девы-блудницы": своих жен они встречают рано и склонны их идеализировать до такой степени, что собственные низменные потребности считают недостойными избранниц. Поэтому утоления похоти ищут на стороне. Кроме того Иван – азартный мужчина, поэтому редко отказывает себе в удовольствии пофлиртовать с новой красоткой, просто чтобы проверить, сможет ли он уложить ее в постель.

Мужские имена которые изменяют
Кто более склонен к измене - мужские имена / pixabay.com

Всеобщий любимец

Если бы Джеймс Бонд жил в наших широтах, то его бы звали Василием. Почему? Потому что линии поведения у этих мужчин очень схожи: привлечь к себе всеобщее внимание, показать себя галантным кавалером и говорить исключительно на языке флирта, чтобы потом исчезнуть на самом интересном месте. Однако очарованные женщины иногда бывают более ловкими, и Василий, не успев опомнится, оказывается в постели с чужой женщиной, которая очень хочет, чтобы все его сладкие речи стали явью. При этом каждый раз Вася искренне недоумевает, как же такое случилось, и твердо заявляет, что это был последний раз.

Уязвленное самолюбие

Даже если вы поймаете Андрея на измене за руку или другую часть тела, он до последнего будет упираться, что это не то, что вы подумали. Более того – чем больше вы будете наседать, тем более виноватой вас будет делать хитрец-Андрюша. Потому что свято уверен, что он – хороший парень, а к изменам его принуждает партнерша – давит, критикует и не тешит его самолюбие каждую свою свободную минуту. И если сперва это кажется вполне логичным, дескать не изменник Андрей, то просто искал утешения, то чем дольше он находится в отношениях, тем глупее становятся отмазки. На завтрак овсянка, а не яичница? Пойду, пересплю с соседкой, потому что ты меня никогда не слушаешь!

Мужские имена которые изменяют
Какие мужские имена склонны к изменам / pixabay.com

Честный предатель

Наличие многолетнего партнера для Петра вовсе не повод прекратить вертеть головой по сторонам. Такие мужчины, романтики, как в книжках, и находятся в перманентном поиске "той самой". И они ее находят, ведь влюбчивы до невозможности, и в каждой женщине видят даму своего сердца. Делают они это совершенно искренне, не важно, заводят они интрижку на работе или просто флиртуют с бариста в кофейне. И каждый раз Петя убежден – Вселенная вот-вот подаст ему знак, и он непременно придет к своей второй половинке, которая ждет его дома, и скажет правду – он полюбил другого человека. Но вселенная остается глуха и нема, а бабочки в животе от новой пассии чаще всего исчезают после первого же секса.

Потому что могу

Эгоистичная натура Марка постоянно требует доказательств его неотразимости. Поэтому изменяет он, как правило, просто чтобы потешить собственное самолюбие. Перед постоянным партнером ему за это не стыдно, скрывать свое поведение он ничуть не пытается, выставляя свою неверность, как горькую правду, ведь в отношениях не должно быть секретов! Многие соглашаются на такие правила, ведь Марк дьявольски харизматичен. Но если вы надеетесь, что ради вас он изменится, то лучше сразу сдаться. Единственный человек, ради которого он готов стараться, он сам.

Мужские имена которые изменяют
Самые неверные мужские имена / pixabay.com

Юношеский максимализм и кризис среднего возраста

Есть что вспомнить, но нечего детям рассказать – это про Александра. Начиная с подросткового возраста и к 30-ти годам, Саша пробует эту жизнь на вкус, как никто другой. Его жизнь – череда вечеринок и приятных интимных знакомств. На его пути встречаются две-три достойные девушки, но он быстро упускает их, так как слишком молод, чтобы это понять. Потом он женится и создает крепкую семью, от идиллии в которой даже становится немного тошно. Однако это не значит, что мятежный дух покинул повзрослевшего Александра. Время от времени у него все еще случаются интрижки в память о былых временах. Просто чтобы доказать себе, что порох в пороховницах еще не отсырел окончательно.

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