Ретроградный Юпитер-2022 усложнит жизнь: астролог рассказал, чего опасаться

Астролог Влад Росс назвал три знака зодиака, которые больше всего прочувствуют на себе влияние ретроградного Юпитера.
Конец июля и последующие несколько месяцев будут не лучшим временем для общественной деятельности и эмиграции. Это связано с тем, что Юпитер 28 июля станет ретроградным и вновь вернется в прямое движение только под конец ноября. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
По словам астролога, уже с 20-х чисел июля Юпитер станет неподвижным, а потому снижение активности общественной жизни станет заметно даже раньше 28 июля.
"Статичность Юпитера требует осторожности и внимательности. Лучше в это время не отправляться в дальние поездки. А если налаживать контакты с иностранцами, то по интернету или телефону. Также в этот период не стоит начинать длительное обучение", – отметил Влад Росс.
Астролог подчеркнул, что Юпитер – это социальная планета, поэтому все процессы, связанные с обществом и широким кругом людей, будут тормозиться.
"С началом ретроградности Юпитера общественная и культурная жизнь замедлится. Это худшее время для премьер, презентаций, обнародования чего-либо – в такое время будет сложно добиться успеха. Это худшее время для того, чтобы себя презентовать и продвигать в обществе", – считает Росс.
Также, по мнению астролога, период после 28 июля будет плох для юридических процессов и международных переговоров.
"На ретроградном Юпитере невозможно достичь никаких договоренностей, в том числе остановить военные действия мирным путем. Дипломатия в это время рушится. Это худшее время для начала судебных разбирательств, юридических процессов, переговоров, рекламы, значимых социальных событий", – пояснил Влад Росс.
Кроме того, астролог предостерег, что период ретроградности Юпитера – это худшее время для дальних поездок и эмиграции.
"Если вы собрались перебраться в другую страну на ретроградном Юпитере, то рискуете не прижиться на новом месте. Или же в той стране возникнут сложности, связанные с местным законом", – отметил Росс.
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Астролог также подчеркнул, что больше всего прочувствуют на себе влияние ретроградного Юпитера Рыбы, Стрельцы и Раки.
"Эти три знака зодиака больше всего ощутят стопор социальной жизни и все, о чем говорилось выше", – резюмировал Влад Росс.
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Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что каждый из знаков зодиака считает самым важным в своей жизни.
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