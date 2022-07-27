Ретроградный Юпитер 2022 и прочие ретроградные планеты Солнечной системы

Ретроградный Юпитер 2022 и прочие ретроградные планеты/ https://ua.depositphotos.com

Все крупные небесные тела в Солнечной системе (планеты в первую очередь) способны пребывать в пресловутом состоянии ретроградности (то есть обратного движения). И, как говорят астрологи, ретроградные планеты 2022 наверняка приведут людей к непонятным эпизодам, большим происшествиям, внезапным событиям и так далее.

Ретроградный Юпитер 2022

Главный гигант Солнечной системы, Юпитер, начнет "ретроградить" уже с ближайшего четверта, 28 июля и вплоть до 28 октября. Затем все повторится с 29 октября по 23 ноября. Вот и ответ на вопрос - " Когда будет ретроградный Юпитер".

Юпитер отвечает за перемены в социальной, общественной и политической жизни. Когда планета "ретроградит", то люди, волей-неволей, начинают переосмысливать свои жизненные ценности, мировоззрение и искать смысл жизни. В такой период лучше всего пойти к начальству и поставить ребром вопрос о повышении оклада или о переводе на другую должность.

Солнечная система / https://ua.depositphotos.com/

Когда ретроградный Уран 2022

В нынешнем году первый период ретроградного Урана уже прошел (с 1 по 18 января). А второй будет с 24 августа по 31 декабря. Уран всегда несет ответственность ‒ в первую очередь по поводу внезапных изменений и нововведений. А вот неаккуратное поведение и слова могут привести к полному разрушению стабильности жизни людей. И вообще Уран ‒ планета внезапных изменений.

Когда будет ретроградный Сатурн в 2022 году

Сатурн, по мнению астрологов, за порядок и карьерные достижения. В 2022 году он будет ретроградным в течение с 4 июня и по 23 октября. Астрологи не рекомендуют приобретать жилье подписывать юридические бумаги разного рода, и, особенно, вступать в брак в период ретроградности Сатурна.

Солнечная система / https://ua.depositphotos.com/

Ретроградный Нептун 2022

Когда Нептун ретрограден, то они сильно бьет по людям, которых назвать "рабами иллюзий". То есть астрологи рекомендуют контролировать собственные мысли и эмоции. Дело в том, что в период ретроградного Нептуна очень легко впасть в сумеречное состояние души или даже депрессию, которая отягощена запоем. Нептун будет ретроградным в нынешнем году в период с 28 июня по 3 декабря.

Ретроградный Плутон 2022

Несмотря на то, что астрономы уже лет пятнадцать как лишили Плутон статуса планеты и дали статус карликового небесного тела, астрологи говорят, что это небесное тело влияет на людей и крайне сильно ‒ в частности, вызывает большие конфликты среди них. Ретроградный Плутон в 2022 году продлится в период с 29 апреля по 9 октября.

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