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Ретроградный Меркурий 21 апреля - 15 мая 2023: Овнам - деньги, Львам - задержки, Скорпионам - дежавю

Анна Ярославская
19 апреля 2023, 10:57
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Тельцы - герои этого ретро Меркурия, Близнецы вернутся в прошлое, а Стрельцы наконец решат старые проблемы, говорит гороскоп.
Анжела Перл, гороскоп
Что принесет ретроградный Меркурий 2023 для всех знаков зодиака / Фото: скриншот, ua.depositphotos.com

21 апреля Меркурий развернется в ретроградное движение на три недели - до 15 мая. Эта планета заставляет нас возвращаться к старым незавершенным дела. Дни разворота Меркурия - 21 апреля и 15 мая - считаются самыми неблагоприятными - могут происходить задержки, пробки на дорогах, поломки, опоздания, потери.

Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что ретроградный Меркурий принесет каждому знаку зодиака.

Ретроградный Меркурий 2023 - Овен

Овнам придется вернуть долги, если они есть. Представители знака получат деньги, которых давно ждали. Некоторые вернутся на старую работу, кто-то выйдет из декрета. Придется заняться делами, которые вы ранее отложили в долгий ящик. В новых проектах будут задержки. Покупки стоит отложить до 18 мая.

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Ретроградный Меркурий 2023 - Телец

Тельцы - герои этого ретро Меркурия. Представители знака могут вернуться к старому стилю, пересмотрят гардероб, снова сядут на диету. Возможен возврат к старым романтическим отношениям, примирение, возобновление контракта.

Хорошо готовиться к новым начинаниям, но начинать лучше после 18 мая, советует астролог.

Ретроградный Меркурий 2023 - Близнецы

Близнецы вернутся в прошлое, поедут в места, в которых были ранее, будут искать информацию о потерянных людях. Возможно вы найдете какие-то вещи или документы, которые потеряли ранее.

Удачное время для того, чтобы пройти медицинское обследование, сдать анализы.

Меркурий может открыть тайны.

Ретроградный Меркурий 2023 - Рак

Раки будут встречаться со старыми друзьями. Вы скорректируете свои мечты и поменяете планы. Появится план "Б".

Хорошее время для того, чтобы что-то улучшать или переделывать.

Могут переноситься даты мероприятий.

Ретроградный Меркурий 2023 - Лев

Ретро Меркурий затормозит Львов в работе. Если вы хотите достичь цели, то скорее всего результат будет во второй половине мая. Мероприятия могут быть перенесены или отложены. При этом есть шанс того, что вернется старый хороший клиент.

Не стоит регистрировать бизнес до 18 мая.

Ретроградный Меркурий 2023 - Дева

У Дев - удачное время, чтобы пересдать экзамен. Если вы сдаете его в первый раз, то дата будет отложена.

Девам придется переделывать что-то, связанное с документами. Если вы едете в путешествие, то будут меняться даты или условия.

Ретроградный Меркурий 2023 - Весы

Ретро Меркурий повлияет на сферу финансов. Хорошее время для перефинансирования. Условия партнерства и инвестиций будут пересматриваться.

Вы будете погашать долги или вам вернет деньги должник. Будет какая-то задержка в получении денег.

Могут возобновиться отношения со старым романтическим партнером.

Ретроградный Меркурий 2023 - Скорпион

Скорпионам астролог советует не "наступить на те же грабли". Будет ощущение дежавю в отношениях. Например, вы снова помиритесь, возобновите отношения, вам напишет бывший муж/жена/поклонник. Вернутся старые клиенты.

В это время хорошо возобновлять контракты. В то же время заключение сделок по покупке стоит отложить до 18 мая.

Ретроградный Меркурий 2023 - Стрелец

Стрельцов ждут задержки на работе. Возможно начало проекта будет отложено. Может вернуться старый клиент. Придется вернуться к том, что вы уже делали ранее.

Некоторые Стрельцы будут вынуждены вернуться к какой-то проблеме и наконец-то ее решить.

Гороскоп советует заняться здоровьем. Если вам нужно делать операцию, то отложите ее до 18 мая. К слову, это касается не только людей, но и животных.

Не исключено, что возобновится старый конфликт.

Ретроградный Меркурий 2023 - Козерог

Не стоит начинать новые творческие проекты до 18 мая. Неблагоприятное время для зачатия ребенка. Также не стоит регистрировать новый бизнес.

Козероги могут возобновить отношения с бывшими возлюбленными. Вы получите звонок из прошлого.

Удачное время для того, чтобы поехать на отдых, пересмотреть любимые фильмы, перечитать книги, которые вам нравятся.

Ретроградный Меркурий 2023 - Водолей

Водолеи снова будут заниматься вопросами недвижимости или ремонта, переоформлением документов. Некоторые Водолеи будут переезжать, состоится поездка к родителям. Вернется член семьи или обратится за помощью.

Удачное время для того, чтобы сделать свой дом более комфортным и красивым.

Ретроградный Меркурий 2023 - Рыбы

У Рыб возобновится общение с родственниками, друзьями или знакомыми. Если вы хотите доучиться, пересдать экзамен, что-то написать - это удачное время, говорит гороскоп.

Возможно будет необходимость отремонтировать технику.

Стоит учитывать, что планы и обещания по ретро Меркурию могут меняться.

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