Ретроградить не будет: 3 знакам мощно повезет в ретроградный Меркурий в сентябре 2022

Гороскоп на сентябрь 2022 - 3 знака счастливчика в ретроградный Меркурий 2022 / ua.depositphotos.com/

В начале сентября капризный Меркурий снова начинает свое движение назад. Этот период продлится почти месяц – с 9 сентября по 2 октября и скажется на благополучии практически всех обитателей зодиакального небосвода. Однако для трех это время станет окном возможностей и перспектив. Они смогут извлечь максимальную пользу.

О том, как первый месяц осени может повлиять на судьбу представителей зодиакального круга, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Астрологи назвали знаки зодиак, которые в непростой период ретроградного Меркурия смогут выйти победителями.

Телец

Представители знака стихии земли в этот месяц смогут поймать удачу за хвост. Домашние хлопоты и бытовые вопросы отойдут на второй план, вы сможете отдохнуть и максимально расслабиться, не думая о работе. Для того, чтобы избежать нервного напряжения, поберегите свои плечи, не нужно нагружать их лишними обязанностями. Это идеальное время, чтобы все внимание посвятить себе любимым – заняться своим эмоциональным и физическим здоровьем. Балуйте себя приятностями и больше времени проводите с близкими людьми. Свободные Тельцы могут встретить свою вторую половинку.

Лев

Во вторую неделю сентября с началом ретроградного движения Меркурия Львам нужно подвести итоги лета. Ваши достижения смогут мотивировать вас на дальнейшие свержения и придадут уверенности в собственных силах. Вы сможете укрепить финансовое положение. В профессиональном плане вы сможете обойти соперников и достичь желаемого. Этот период открывает невероятные возможности – вы сможете обрести деньги и славу.

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Водолей

Период ретроградного Меркурия сможет стать удачным для Водолеев, если они решатся распрощаться с прошлым. Нужно сделать первый шаг и решительно отсечь все то, что мешает вашему движению вперед. Впустив в свою жизнь энергию позитивных изменений, вы сможете привлечь людей, которые сыграют большую роль в вашем личностном становлении. Берите от этого времени как можно больше и наслаждайтесь моментом.

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