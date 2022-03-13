Рэпер Face навсегда уехал из России и попросил прощения у украинцев

Российский рэпер FACE / Gordonua.com

Российский рэпер FACE заявил, что уехал из России и больше никогда туда не вернется. Он также попросил прощения у украинцев за все страдания, которые причинила его страна, и ответил на вопрос, кто виноват в этой войне.

Артист удалил все фото со своего Instagram и оставил там только три поста, посвященные Украине и своей позиции относительно войны.

"Меня зовут Иван Дремин, среди людей я больше известен под сценическим именем FACE, моя национальность - русский, всю свою сознательную жизнь до сих пор я прожил в России, где и родился. С момента начала войны между Россией и Украиной многие меня спрашивали – почему я не высказываюсь? Почему я молчу?", - начал рэпер свою исповедь в Instagram.

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"Я хочу рассказать вам о том, что происходило со мной за последние две недели. Мой ответ прост - я был в шоке, я просто оцепенел, и я до сих пор не могу поверить в то, что это случилось и продолжается прямо сейчас. То, что в это вовлечена моя страна, то, что люди с которыми я дружил это "понимают", а некоторые даже одобряют. Люди, с кем я жил по соседству, с кем я ходил в один продуктовый магазин", - признался артист.