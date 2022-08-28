Ремонт влетит в копеечку: почему нельзя ставить ноутбук на кровать и колени

Ноутбук, копьютер / pixabay.com

Ноутбук удобен своей компактностью и мобильностью, но не стоит злоупотреблять этим, работая за ноутбуком на кровати или диване.

Неправильная эксплуатация компьютера может закончиться для владельца походом в ремонт.

Несмотря на то, что ноутбуки были разработаны как портативные устройства, и фактически их можно располагать даже на коленях, это может быть не лучшим вариантом для их расположения.

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В чем проблема ноутбука на коленях и в кровати?

Есть некоторые проблемы, о которых необходимо знать, если вы решите поставить ноутбук на колени, а не на стол. Как минимум, это может повлиять на вашу осанку, так что используйте стол и стул, который будет поддерживать вашу спину.

Также периодически нужно делать перерывы и немного походить, чтобы помочь вашему кровообращению, так как сидеть, сгорбившись над ноутбуком, может быть утомительным.

Повреждение. Наиболее явной опасностью при работе на ноутбуке, стоящем на ваших коленях, является его падение. Всякий раз, когда вы ёрзаете в кресле или стуле, даже если вы чувствуете, что ноутбук устойчив, есть шанс, что он упадёт на пол. Если вы пьёте какой-либо напиток и при этом держите ноутбук на коленях, то наиболее вероятно, что жидкость в случае пролива попадёт именно на ноутбук.

Наиболее явной опасностью при работе на ноутбуке, стоящем на ваших коленях, является его падение. Всякий раз, когда вы ёрзаете в кресле или стуле, даже если вы чувствуете, что ноутбук устойчив, есть шанс, что он упадёт на пол. Если вы пьёте какой-либо напиток и при этом держите ноутбук на коленях, то наиболее вероятно, что жидкость в случае пролива попадёт именно на ноутбук. Перегрев. Ваш ноутбук может перегреться, если вы используете его на коленях, где он не может получить достаточную вентиляцию для рассеивания тепла. Поскольку компоненты в ноутбуке находятся очень близко друг к другу, то при их работе тепло быстро накапливается внутри корпуса.

Как правильно лежать на кровати с ноутбуком?

Важно расположить ноутбук на коленях так, чтобы экран был слегка откинут назад и располагался на уровне глаз, а запястья лежали. Не работайте полусидя или на животе: в первом случае перенапрягаются глаза, шея и запястья, а во втором — запястья и спина.

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