Ремонт влетит в копеечку: почему нельзя ставить ноутбук на кровать и колени

Пользование ноутбуком на коленях также может навредить вашему здоровью.
Ноутбук удобен своей компактностью и мобильностью, но не стоит злоупотреблять этим, работая за ноутбуком на кровати или диване.
Неправильная эксплуатация компьютера может закончиться для владельца походом в ремонт.
Несмотря на то, что ноутбуки были разработаны как портативные устройства, и фактически их можно располагать даже на коленях, это может быть не лучшим вариантом для их расположения.
В чем проблема ноутбука на коленях и в кровати?
Есть некоторые проблемы, о которых необходимо знать, если вы решите поставить ноутбук на колени, а не на стол. Как минимум, это может повлиять на вашу осанку, так что используйте стол и стул, который будет поддерживать вашу спину.
Также периодически нужно делать перерывы и немного походить, чтобы помочь вашему кровообращению, так как сидеть, сгорбившись над ноутбуком, может быть утомительным.
- Повреждение. Наиболее явной опасностью при работе на ноутбуке, стоящем на ваших коленях, является его падение. Всякий раз, когда вы ёрзаете в кресле или стуле, даже если вы чувствуете, что ноутбук устойчив, есть шанс, что он упадёт на пол. Если вы пьёте какой-либо напиток и при этом держите ноутбук на коленях, то наиболее вероятно, что жидкость в случае пролива попадёт именно на ноутбук.
- Перегрев. Ваш ноутбук может перегреться, если вы используете его на коленях, где он не может получить достаточную вентиляцию для рассеивания тепла. Поскольку компоненты в ноутбуке находятся очень близко друг к другу, то при их работе тепло быстро накапливается внутри корпуса.
Как правильно лежать на кровати с ноутбуком?
Важно расположить ноутбук на коленях так, чтобы экран был слегка откинут назад и располагался на уровне глаз, а запястья лежали. Не работайте полусидя или на животе: в первом случае перенапрягаются глаза, шея и запястья, а во втором — запястья и спина.
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