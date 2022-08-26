Ремонт неизбежен: почему важно класть телефон экраном вниз

Телефон / pixabay.com

Телефон - это обычная вещь для каждого человека. Без него уже очень трудно представить существование в современном мире.

Нередко многие из нас кладут свои смартфоны экраном вниз. Другие задаются вопросом: зачем? На самом деле, в таком подходе к расположению гаджета есть логическое объяснение.

Камера

У большинства моделей смартфонов камеры немного выступают за корпус, тем самым не позволяя смартфону нормально лечь на поверхность задней панелью. Также со временем на стекле камеры появятся царапины, которые точно не улучшат качество ваших фото и видео и вам будет нужно обращаться к специалистам.

Видео дня

Заглушка звука

Многие владельцы мобильных пользуются функцией заглушки звука входящего звонка, если гаджет поворачивать экраном вниз

Датчики освещенности

Если смартфон в темном месте, например, в кармане, благодаря им не "вспыхивает" экран, когда приходят СМС, поступают звонки и т.д. Иными словами, экономится расход энергии аккумулятора.

Поэтому многие предпочитают класть его (например, на стол) экраном вниз, чтобы постоянно не включался дисплей.

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