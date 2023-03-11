Ремонт будет самым крутым: 4 модных цвета для покраски стен

Люди, которые делают ремонт, задаются главным вопросом - в какой же цвет покрасить стены, чтобы все выглядело стильно. Ответ вы увидите ниже.

В какой цвет покрасить стены / Pinterest

Ремонт - такой трудоемкий процесс. Нередко он забирает больше сил, чем работа или домашние дела. Даже на этапе проектирования или визуализации будущего обновленного интерьера можно поломать голову.

Если вы не профессиональный дизайнер, который знается на трендах в интерьере, то вам может быть даже сложно самим сделать все стильно. Ведь есть даже модные цвета для покраски стен. То, что было красиво даже 5 лет назад, сейчас может выглядеть безвкусно.

Если вы не хотите ошибиться с выбором цвета для покраски стен, то мы предлагаем обратить внимание на несколько оттенков, которые сейчас в тренде. Краской таких цветов смело можно красить стены в 2023 году.

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Терракотовый

В какой цвет покрасить стены / Pinterest

Этот цвет является одним из оттенков природной палитры и он занимает устойчивую позицию в трендах. Этот цвет достаточно глубокий и очень теплый. Он станет идеальным вариантом для "северных" комнат.

Терракотовый цвет отлично сочетается с нейтральными цветами: черный, белый, серый, бежевый, кофейный. Если покрасить стены таким цветом, то мебель стоит выбирать именно таких нейтральных оттенков. Однако шикарным будет сочетание даже с ярким синим диваном.

Кобальт

В какой цвет покрасить стены / Pinterest

Понятным для всех языком этот оттенок описывает яркий синий цвет. Комната с такими стенами сразу обретет необычный вид. Гости точно обратят внимание на ваш ремонт и захотят также.

Главное не стоит переусердствовать с мебелью. Она должна быть достаточно нейтральных оттенков, чтобы интерьер выглядел гармонично и всё дополняло друг друга. Если вы не хотите, чтобы ваша комната вся была такого цвета, то можно покрасить лишь одну стену или же сделать целую композицию с геометрическими массивными вкраплениями цвета кобальт.

Зеленый

В какой цвет покрасить стены / Pinterest

Именно зеленый цвет является фаворитом 2023 года. Стоит отметить, что фаворит он не только в интерьере, но и в дизайне одежды и аксессуаров.

Красить стены таким цветом рекомендуют в спальне. Он имеет успокаивающий эффект, снимает стресс. Также этот цвет станет отличным вариантом для кухни.

На зеленом фоне будет отлично смотреться мебель светлого цвета.

Лавандовый

В какой цвет покрасить стены / Pinterest

Этот цвет продолжает находиться в трендах. Он был цветом 2022 года. Этот цвет имеет эффект успокоения, безмятежности, расслабления и исцеления. Он ассоциируется со сном, красотой и бьюти-сферой. Он связан с жизненной силой и энергией.

Однако покраска стен в лавандовый цвет достаточно смелый шаг. Он обладает невероятной энергетикой насыщенного цвета. Это отличный вариант не только для интерьера, но и для электроники/техники, товаров для здоровья, бытовых принадлежностей, фитнес-устройств. Этот оттенок найдет себе применение буквально в любой сфере.

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