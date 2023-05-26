Рекордные результаты от 1 продукта удивят: чем подкормить клубнику в начале июня

Если знать, как правильно ухаживать за клубникой летом, можно получить невероятный урожай, который всех удивит.

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чем подкормить клубнику в начале июня / коллаж: Главред, фото: natashenka88888

В Украине уже настал сезон первой клубники, однако он не последний и в самом разгаре. Мы расскажем, чем подкормить клубнику в начале июня, чтобы шокировать всех результатом.

Как правильно ухаживать за клубникой летом - главное правило

Летом сила солнца и сухость воздуха становятся более жесткими, именно по этому необходимо правильно ухаживать за кустиками клубники.

Самое главное летнее правило - поддерживать правильный водный баланс растений. В начале лета поливать клубнику необходимо часто - один раз в четыре дня. В дни, когда особенно жарко - поливать придется чаще. А для того, чтобы влага сохранялась на при этом клубнику не "душили" сорняки - почву вокруг нее необходимо укрыть опилками или хвоей.

Чем нельзя удобрять клубнику - самое опасное удобрение

Порой из-за незнания человек сам может испортить урожай и лишить себя радости. Важно знать, что самым опасным для клубники удобрением является азот. Естественно, невозможно представить удобрение без азота, однако необходимо строго придерживаться всех правил его использования, иначе можно навредить растению.

Чем удобрить клубнику для лучшего урожая - удивительный способ

Одним из самых действенных удобрений для клубники является сахар. Этот компонент может повлиять на развитие корневой системы и улучшить увлажнение ягод. Помимо прочего, благодаря сахару клубника напитывается и становится ароматной и защищается от грибка, вредителей и насекомых.

Во время цветения клубники можно обработать растение сахарным раствором в пропорции 1 к 10. Это поспособствует хорошему опылению и завязыванию ягод. Также можно посыпать кусты клубники сахаром перед сбором урожая, это поможет плодам быстрее дозреть.

Смотрите видео о том, как размножить клубнику усиками:

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