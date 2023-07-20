Рецепт - пальчики оближешь: как приготовить жареные помидоры с яйцами по-арабски

Если вы искали ответ на вопрос о том, как называется яичница с помидорами по-арабски, то это шакшука. Это блюдо пришло из Израиля и отлично приготовить его могут не все.
Как приготовить помидоры с яйцами по-арабски
Для начала вам понадобятся такие ингредиенты:
- 3 яйца,
- 2 помидора (больших),
- 1 зубчик чеснока,
- 1/4 луковицы,
- половина болгарского перца,
- половина цукини (небольшого),
- 300 г консервированных томатов пелати,
- петрушка,
- 2 ст. л. оливкового масла,
- 15 г сливок или жидкого йогурта,
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления помидоров с яйцами по-армяски:
Вам нужно помыть и просушить помидоры. Нарезать их стоит крупными кубиками. Чеснок нужно нарезать мелко и добавить в помидоры. Туда же стоит добавить мелконарезанный лук.
Болгарский перец нужно нарезать полосками, а после этого крупными кубиками. Цукини также стоит нарезать кубиком. В миску с овощами добавить томаты пелати, посолить и добавить оливковое масло.
Теперь можно разогревать сковороду. Всю смесь нужно обжарить до мягкости - примерно 5-7 минут. После этого туда добавляем 3 яйца и готовим 2-3 минуты на небольшом огне.
В сковороду добавляем сливки или йогурт и оставляем тушиться на 7-10 минут.
Стоит отметить, что во многих ресторанах шакшуку подают сразу в сковороде и не перекладывают на тарелку.
Вас также заинтересует: