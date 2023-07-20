Рецепт - пальчики оближешь: как приготовить жареные помидоры с яйцами по-арабски

Все умеют жарить яйца, но лишь единицы знают, как пожарить помидоры с яйцами так, чтобы все попросили добавку.

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Как приготовить шакшуку / Коллаж: Главред, фото: instagram/simon_3713

Если вы искали ответ на вопрос о том, как называется яичница с помидорами по-арабски, то это шакшука. Это блюдо пришло из Израиля и отлично приготовить его могут не все.

Как приготовить помидоры с яйцами по-арабски

Для начала вам понадобятся такие ингредиенты:

3 яйца,

2 помидора (больших),

1 зубчик чеснока,

1/4 луковицы,

половина болгарского перца,

половина цукини (небольшого),

300 г консервированных томатов пелати,

петрушка,

2 ст. л. оливкового масла,

15 г сливок или жидкого йогурта,

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления помидоров с яйцами по-армяски:

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Вам нужно помыть и просушить помидоры. Нарезать их стоит крупными кубиками. Чеснок нужно нарезать мелко и добавить в помидоры. Туда же стоит добавить мелконарезанный лук.

Болгарский перец нужно нарезать полосками, а после этого крупными кубиками. Цукини также стоит нарезать кубиком. В миску с овощами добавить томаты пелати, посолить и добавить оливковое масло.

Теперь можно разогревать сковороду. Всю смесь нужно обжарить до мягкости - примерно 5-7 минут. После этого туда добавляем 3 яйца и готовим 2-3 минуты на небольшом огне.

В сковороду добавляем сливки или йогурт и оставляем тушиться на 7-10 минут.

Стоит отметить, что во многих ресторанах шакшуку подают сразу в сковороде и не перекладывают на тарелку.

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