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"Ребята будут разрывать "соседей": астролог назвала месяц позора для России - гороскоп для ВСУ

Мария Тупик
18 мая 2023, 18:52 обновлено 18 мая, 19:04
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Астролог отмечает, что оккупанты в агонии будут бежать и их ждет полный позор в Украине.
Война в Украине, гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

С 16 по 25 мая начинается крайне сложный и опасный период - оппозиция Марс-Плутон с квадратом на Юпитер.

"Данная конфигурация связывает 1,7 и 3 дома в карте Украины. Большая вероятность массированные ударов. Поскольку наши ребята из ВСУ будут "драть" наших "соседей". Не пренебрегайте сигналами тревоги. Потому что от бессилия в агонии враг будет демонстрировать отчаянность", - говорит астролог Эрика Роялс, пишет Главред.

По словам астролога, до конца мая сохраняется квадрат Юпитера с Плутоном — будет усиливаться борьба за власть, ресурсы и контроль.

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Когда будет контрнаступление

"Плутон - планета зачистки и освобождения от балласта и всего отжившего - с сегодняшнего дня становится ретроградным. А мы активизируемся и начинаем освобождаться нашу землю. Май для врага ожидается позорным. Но до середины октября у нас ожидается прорыв и масса отвоеванных территорий", - сказала она.

"Также в ближайший месяц могут происходить кардинальные события касательно социальных ролей, социального положения, статуса, общественных позиций, трансформации в больших организациях, среди руководителей, могут сниматься руководители с постов, смена ролей", - говорит астролог.

Кто такая Эрика Роялс

Эрика Роялс - астролог и таролог. Автор мини-учебника "Как выйти из Кризиса". Регулярно делает прогнозы о ситуации в Украине и мире.

Каким знакам зодиака стоит быть крайне осторожным

"Для тех, кто учится и работает над своим личностным ростом Юпитер в Тельце может принести расширение возможностей заработка. Он может дать стремление увеличить и приумножить материальную базу, стремление обладать большим, развиваться. Если вы застряли и не растете, не двигаетесь вперед, не решаете трудности, не совершаете реальные действия, направленные на ваше продвижение, авторитет, статус, то Юпитер даст пустые надежды и потери", - добавляет астролог.

Кому ждать опасности:

  • Телец
  • Лев
  • Скорпион
  • Водолей

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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