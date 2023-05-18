"Ребята будут разрывать "соседей": астролог назвала месяц позора для России - гороскоп для ВСУ

Астролог отмечает, что оккупанты в агонии будут бежать и их ждет полный позор в Украине.

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Гороскоп для Украины / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

С 16 по 25 мая начинается крайне сложный и опасный период - оппозиция Марс-Плутон с квадратом на Юпитер.

"Данная конфигурация связывает 1,7 и 3 дома в карте Украины. Большая вероятность массированные ударов. Поскольку наши ребята из ВСУ будут "драть" наших "соседей". Не пренебрегайте сигналами тревоги. Потому что от бессилия в агонии враг будет демонстрировать отчаянность", - говорит астролог Эрика Роялс, пишет Главред.

По словам астролога, до конца мая сохраняется квадрат Юпитера с Плутоном — будет усиливаться борьба за власть, ресурсы и контроль.

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Когда будет контрнаступление

"Плутон - планета зачистки и освобождения от балласта и всего отжившего - с сегодняшнего дня становится ретроградным. А мы активизируемся и начинаем освобождаться нашу землю. Май для врага ожидается позорным. Но до середины октября у нас ожидается прорыв и масса отвоеванных территорий", - сказала она.

"Также в ближайший месяц могут происходить кардинальные события касательно социальных ролей, социального положения, статуса, общественных позиций, трансформации в больших организациях, среди руководителей, могут сниматься руководители с постов, смена ролей", - говорит астролог.

Кто такая Эрика Роялс Эрика Роялс - астролог и таролог. Автор мини-учебника "Как выйти из Кризиса". Регулярно делает прогнозы о ситуации в Украине и мире.

Каким знакам зодиака стоит быть крайне осторожным

"Для тех, кто учится и работает над своим личностным ростом Юпитер в Тельце может принести расширение возможностей заработка. Он может дать стремление увеличить и приумножить материальную базу, стремление обладать большим, развиваться. Если вы застряли и не растете, не двигаетесь вперед, не решаете трудности, не совершаете реальные действия, направленные на ваше продвижение, авторитет, статус, то Юпитер даст пустые надежды и потери", - добавляет астролог.

Кому ждать опасности:

Телец

Лев

Скорпион

Водолей

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:

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