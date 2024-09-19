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"Разве так делается?": Маск жестко затроллил Кадырова - что он ему отключил

Даяна Швец
19 сентября 2024, 20:54
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Кадыров признался, что ему пришлось "отбуксировать" железного коня.
Маск, Кадыров
Кадыров заявил, что Маск деактивировал его машину / Коллаж: Главред, скриншот, фото REUTERS

Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск дистанционно деактивировал автомобиль Cybetruck, который, якобы когда-то подарил главе Чечни.Скандальный лидер страны Рамзан Кадыров плачется в Telegram, что бизнесмен Маск "поступил некрасиво" с машиной, которую "пехотинец Путина" вооружил и якобы отправил на фронт.

"Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно отключает их. Вы, наверное, помните его подарок - "Кибертрак", который мы оснастили пулеметом и отправили на "сво". Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил "Кибертрак". Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?", - возмутился Кадыров.

Кто такой Рамзан Кадыров

Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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Ранее правитель Чечни Рамзан Кадыров на весь интернет хвастался подарком от Илона Маска и выразил ему благодарность. Якобы бизнесмен подарил ему пикап Tesla Cybertruck с установленным на нем пулеметом. Машину чеченский диктатор хотел отправить "в зону сво".

Кадиров Cybetruck
Кадыров считает, что Маск деактивировал его Cybetruck / фото: скриншот

Однако сам американский миллиардер Илон Маск громко возразил, что делал главе Чечни Рамзану Кадырову Cybertruck такой дорогой подарок.

"Ты серьезно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе", - написал он, отвечая на пост в соцсети X журналиста Сета Абрамсона.

Кто такой Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года.

3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?"

На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию.

В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Рамзан Кадыров - последние новости

Кстати, вчера в Москве вблизи Кремля раздавалась стрельба, ведь кадыровцы захватили здание. Как сообщают российские СМИ, на офисы Wildberries началась атака чеченских спортсменов сразу в нескольких местах Москвы.

Недавно диктатор Путин приехал в Чечню за военными. Впервые за 13 лет российский диктатор Владимир Путин приехал в эту страну и назвал себя "пехотинцем".

Кроме этого, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что Кремль принял решение уничтожить "кадыровцев". Военный аналитик отмечает, что Кремль в ходе ограниченных наступательных действий на Сумщине будет пытаться руками ВСУ уничтожить личную армию Кадырова.

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