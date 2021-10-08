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Разумков будет править бал: астролог рассказал, почему Зеленскому стоит опасаться главу парламента

8 октября 2021, 05:50

Астролог Влад Росс рассказал, что может произойти с Украиной в случае президентства Разумкова.

Астролог составил гороскоп для Разумкова
Астролог рассказал о президентских перспективах Разумкова / УНИАН

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 8 октября отмечает свой 38-ой день рождения, и в дальнейшем его ждут весьма неплохие перспективы в сольной политической карьере. Причем перспективы настолько хороши, что у президента Владимира Зеленского есть поводы для беспокойства. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, президентские амбиции Дмитрия Разумкова были очевидны изначально, и у него действительно есть все шансы в будущем стать президентом Украины.

"В гороскопе Разумкова есть королевская комбинация, указывающая на то, что он – настоящий политик и может возглавить государство. Что у Владимира Зеленского в гороскопе Луна в соединении с Сатурном во Льве, что у Разумкова Луна в соединении с Сатурном, но в Скорпионе... Это говорит о том, что Разумков со всеми соглашается, как представитель знака Весы, но при этом держит дулю в кармане", – отметил Влад Росс.

Астролог уверен, что на вторых ролях Разумков временно – дальше он сумеет не просто выйти на передний план, но и править бал.

"Луна в соединении с Сатурном указывает на политика, способного в самые сложные кризисные ситуации взбираться наверх. Уже осенью он покинет пост главы Верховной Рады (Влад Росс составлял прогноз в конце сентября, а 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку, – Ред.), но это ему совершенно не помешает настраивать свою политическую карьеру на новый лад. Любые кризисы, в которые он попадает, способны давать ему огромный жирный плюс в дальнейшем", – рассказал Росс.

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Астролог добавил, что Дмитрию Разумкову проблематично сохранить за собой пост главы ВРУ, поскольку в ближайший месяц Марс будет двигаться по Весам, то есть звезды не будут способствовать этому. Однако на этом его политическая карьера не закончится, а, наоборот, стремительно пойдет вверх, аж до президентского поста.

"Пока что сложно сказать, когда именно это произойдет. Но возможность стремительного личностного и карьерного роста у него очевидна", – подчеркнул Росс.

Судя по гороскопу, утверждает астролог, Разумков – настоящий политик.

"Он очень четкий, точный и правильный. Эти характеристики дает скопление планет – Меркурия, Марса и Венеры – в Деве в его гороскопе. Потому регламент для него – это самое главное, слова Венецианской комиссии – святое и т.д.", – отметил Влад Росс.

По мнению астролога, именно при Разумкове Украина получит больше всего шансов вступить в Евросоюз. Он объяснил это тем, что нынешний глава ВР "достаточно правильный, чтобы сделать это реальным".

"Он способен поспособствовать принятию тех необходимых законов, которые позволят Украине стать членом ЕС. Это – прагматичный и четкий политик", – добавил Росс.

Кроме того, астролог рассказал, что Разумкова могут предать друзья, но и от этого он может остаться в выигрыше.

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"На это указывает Черная Луна в Водолее. Если он пошел в политику вместе со "слугами", это вовсе не значит, что с ними он и останется. Его вполне могут исключить из партии "Слуга народа". Но он – одиночка. Он был одиночкой, когда возглавлял Раду, одиночкой он будет, и став президентом. У него есть возможность неожиданно прийти к власти, тем более, что Юпитер у него в соединении с Ураном, а Уран всегда сулит неожиданные повороты. Волна может поднять Разумкова на самый верх", – пояснил Влад Росс.

Как показывает социология, Разумкова не знает половина населения Украины. Но, утверждает астролог, если украинцы его узнают, многие будут готовы избрать его вместо Зеленского.

"Именно Разумкова Зеленскому будет сложно одолеть, столкнувшись с ним во втором туре президентских выборов. Это самый сложный противник для Владимира Александровича. Зеленский победит легко любого – и Порошенко, и Тимошенко, и Бойко, и Кличко, а вот с Разумковым будет непросто", – резюмировал Росс.

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