Разговоры о бывших в отношениях: 3 ситуации, которые могут разрушить вашу любовь

Говорить о своих прошлых отношениях время от времени - можно. Но осторожно.

https://news.glavred.info/razgovory-o-byvshih-v-otnosheniyah-3-situacii-kotorye-mogut-razrushit-vashu-lyubov-10467118.html Ссылка скопирована

Если девушка рассказывает о своих прошлых отношениях, то не стоит нервничать. / фото ua.depositphotos.com

Каждый человек, который находится в отношениях, совершает одну и ту же самую ошибку: говорит о своих отношениях с бывшим партнером. И хотя иногда совершенно непонятно, как реагировать на рассказы о бывших, большинство из нас не считает проблемой в том, чтобы говорить о бывшем партнере перед нашим теперешним партнером, все же предпочтительнее воздерживаться от этого.

Это не значит, что нужно держать ваши предыдущие отношения в полном секрете, но не стоит обсуждать их снова и снова. Если вам интересно, можно ли говорить с парнем о бывших, вот 3 причины, по которым этого лучше не делать.

видео дня

Это может заставить вашего партнера чувствовать себя некомфортно

Если девушка рассказывает о своих прошлых отношениях, то не стоит нервничать. Говорить о своих прошлых отношениях время от времени - можно. Тем не менее, повторение того, что делал ваш бывший, и того, что тогда все было иначе, может заставить вашего партнера чувствовать себя немного некомфортно. Даже если он или она не упоминает об этом, это всегда хороший способ перестраховаться. Вместо того, чтобы говорить о том, как складывались ваши предыдущие отношения, сосредоточьтесь на том, что сделать чтобы спасти отношения.

Это может навредить вашим нынешним отношениям

Если вы продолжаете упоминать о своих предыдущих отношениях, это может нанести больший вред вашим нынешним, чем вы думаете. Ваш партнер может чувствовать себя неуверенно и ревновать. Они могут рассматривать себя как вариант или могут неправильно понять вас, полагая, что вы несчастливы в нынешних отношениях.

Представьте, если ваш партнер сделает это с вами. Хотели бы вы этого? Ответ, скорее всего, будет отрицательным. Поэтому, даже если вы делаете это с добрыми намерениями, полностью избегайте этого. Пусть история останется историей, и нацельтесь на построение хорошего будущего.

Ваш партнер может подумать, что вы сравниваете

Даже если вы упоминаете свои прошлые отношения без злого умысла, вашему партнеру может показаться, что вы проводите сравнения. Это может вызвать у них раздражение, и есть шанс, что вы двое затеете неприятную ссору. Поэтому, чтобы избежать такого сценария, перестаньте слишком много упоминать или обсуждать свои прошлые отношения с партнером. Найдите счастье в своем нынешнем и не вспоминайте, что было с вами в прошлом.

Также вам не обязательно сообщать все подробности о ваших прошлых отношениях, потому что, в конце концов, есть причина, по которой они являются вашим прошлым, а не настоящим. Отфильтруйте то, что нужно сказать. Однако не стоит держать все в секрете. Найдите баланс между ними и забудьте о прошлом.

Смотрите видео о том, как сохранить отношения во время кризиса

Вас также может заинтересовать: