Разгадка тайны оказалась неожиданной: зачем водители держат в машине соду

Что будет, если добавить соду в аккумулятор - ответ поразит автомобилистов.

Какую роль играет сода - водители знают хитрый секрет / Pixabay/fill, УНИАН

Многие автомобилисты сталкивались с проблемой очищения въевшихся пятен грязи в самых неожиданных местах.

Не всегда с загрязнениями может справится специализированное чистящее средство. В этом случае зачастую обращаются к традиционным испытанным средствам. Поэтому актуальным остается вопрос - чем может помочь сода.

Как сода очищает

Многие поколения автомобилистов знают, что обычная сода пригодится в самых неожиданных случаях. В частности, при неожиданном загрязнении тканевой обивки сидений или панелей обивки сода станет эффективным средством очистки.

Можно ли мыть машину содой

Отметим, что сода считается универсальным средством. Известно, что она способна помочь в очистке даже застарелых пятен и загрязнений.

Порядок действий:

на место загрязнения нанесите небольшое количество соды (можно использовать своеобразную кашицу, смочив ее водой);

куском тряпки поступательными движениями втирайте порошок в места загрязнения;

не стоит сильно надавливать, чтобы не испортить обивку.

Как сода может помочь автомобилю

Известно о том, что кроме очищения, сода обладает еще несколькими свойствами. Этот порошок способен поглощать влагу. Поэтому нередко соду в мешочке помещают в салоне авто – это является эффективным средством от запотевания и замерзания стекол авто. Не стоит забывать еще и о том, что обычная сода может работать как своеобразный "воздушный фильтр". Она поможет убить неприятные запахи в машине. Для этого мешочек с содой на некоторое время оставьте рядом и источником неприятного запаха.

Что будет если добавить соду в аккумулятор

Несмотря на то, что в Сети набирают популярность ролики с восстановлением аккумулятора содой, в этом есть и опасность. Если сода оказывается в аккумуляторе, практически невозможно ее вывести оттуда под 0. Это приводит к тому, что остатки соды вступают в реакцию с электролитом. Поэтому по факту активизируются процессы разрушения аккумуляторов.

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