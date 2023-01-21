Разгадка тайны оказалась неожиданной: зачем водители держат в машине соду

Многие автомобилисты сталкивались с проблемой очищения въевшихся пятен грязи в самых неожиданных местах.
Не всегда с загрязнениями может справится специализированное чистящее средство. В этом случае зачастую обращаются к традиционным испытанным средствам. Поэтому актуальным остается вопрос - чем может помочь сода.
Как сода очищает
Многие поколения автомобилистов знают, что обычная сода пригодится в самых неожиданных случаях. В частности, при неожиданном загрязнении тканевой обивки сидений или панелей обивки сода станет эффективным средством очистки.
Можно ли мыть машину содой
Отметим, что сода считается универсальным средством. Известно, что она способна помочь в очистке даже застарелых пятен и загрязнений.
Порядок действий:
- на место загрязнения нанесите небольшое количество соды (можно использовать своеобразную кашицу, смочив ее водой);
- куском тряпки поступательными движениями втирайте порошок в места загрязнения;
- не стоит сильно надавливать, чтобы не испортить обивку.
Как сода может помочь автомобилю
Известно о том, что кроме очищения, сода обладает еще несколькими свойствами. Этот порошок способен поглощать влагу. Поэтому нередко соду в мешочке помещают в салоне авто – это является эффективным средством от запотевания и замерзания стекол авто. Не стоит забывать еще и о том, что обычная сода может работать как своеобразный "воздушный фильтр". Она поможет убить неприятные запахи в машине. Для этого мешочек с содой на некоторое время оставьте рядом и источником неприятного запаха.
Что будет если добавить соду в аккумулятор
Несмотря на то, что в Сети набирают популярность ролики с восстановлением аккумулятора содой, в этом есть и опасность. Если сода оказывается в аккумуляторе, практически невозможно ее вывести оттуда под 0. Это приводит к тому, что остатки соды вступают в реакцию с электролитом. Поэтому по факту активизируются процессы разрушения аккумуляторов.
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