Райское наслаждение: почему кошки любят, когда им чешут голову

В следующий раз, когда ваша кошка просит ласки, не стесняйтесь побаловать ее и подарить ей эти приятные моменты.

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Почему кошки любят когда их чешут за ухом / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Настоящее счастье для многих кошачьих - это момент, когда вы начинаете ласкать их за ушком, гладить подбородок или голову. Почему же кошки становятся такими нежными и благодарными, когда им уделяют такое внимание?

Почему кошки любят когда их чешут за ухом?

Давайте вспомним о такой особенности домашних кошек, как чистоплотность и регулярная чистка своей шерсти. Представители кошачьего мира, будучи хищниками, бережно следят за отсутствием неприятного запаха и борются с паразитами.

Для этого они используют свой язык и слюну, но голову им удаётся очистить только с помощью своих лап. Однако, несмотря на их старания, качество чистки головы всегда не идеальное. Вот почему, когда вы чешете кошке голову, подбородок или за ухом это приносит ей действительно удовольствие — ведь кожа на голове не всегда получает достаточный уход.

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Почему кошки любят когда их чешут за ухом?

Еще одна причина, по которой кошке приятно чесание головы и за ухом — это унаследованный от природы инстинкт "метить своих". Сальные железы, расположенные на голове, выделяют незаметный для нашего обоняния, но легко воспринимаемый другими животными индивидуальный запах.

Как и у многих других существ, это природное стремление к "метке" других стимулируется удовольствием. Поэтому, когда вы гладите кошке голову, это для нее то же самое, что и отмечаться о чем-то самой, и, как и в предыдущем случае, она наслаждается этим процессом.

Кроме того, как и у любого другого живого существа, животному приносит удовольствие эмоциональный и физический контакт с другими живыми существами. Некоторые могут назвать это привязанностью, а кто-то даже назовет это любовью!

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