Равноценно яду: кому категорически нельзя есть грибы

Кому категорически нельзя есть грибы / скриншот

Сезон грибов в самом разгаре, но полакомится осенним деликатесом могут не все. Из-за обилия хитина, который плохо переваривается, полезные "грибные" вещества не слишком хорошо усваиваются.

Но под воздействием кислоты в желудке хитин превращается в хитозан. Это вещество способно снижать уровень холестерина, препятствуя всасыванию жиров и связывая липиды. Таким образом, грибы могут помочь сохранить здоровье сосудов и сердца, снизить давление, но есть и "темная сторона" грибов.

Чем опасны грибы?

Как известно, грибы насыщены белком, а белок, если его употреблять больше необходимого количества, создает большую нагрузку на ферментативную систему организма, и может легко вызывать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Поэтому грибы относятся к тем продуктам, потребление которых необходимо дозировать. Ни в коем случае нельзя включать грибы в монодиету, поскольку белковая диета опасна для здоровья. Она изменяет метаболизм, нарушает процессы окисления. Здоровому человеку достаточно употреблять одно грибное блюдо в день 3 раза в неделю.

Если говорить о лесных грибах или тех, что растут "на природе", то важно помнить, что они, как губка, впитывают в себя различные вещества из почвы, в том числе и вредные. Поэтому, если грибы собраны в неблагоприятно климатической зоне или возле автомобильных трасс, в них накапливаются вредные вещества, которые создают опасность для здоровья. Поэтому, покупая грибы на стихийном рынке, вы рискуете, так как не знаете наверняка, где они собраны.

Кому грибы противопоказаны:

людям с индивидуальной непереносимостью;

больным с хроническим панкреатитом с тяжелым течением;

с тяжелым течением; аллергикам;

людям с тяжелыми дисбактериозами;

детям до 14 лет, поскольку ферментативная система детского организма еще довольно незрела.

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