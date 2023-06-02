Растения принесут раздор в семью: чем нельзя украшать дом на Троицу

Главред расскажет, что должно быть в доме на Троицу и какие травы могут навлечь беду.

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Чем украшают дом на Троицу / коллаж: Главред, фото: instagram decorstudio_fleur/belkamarusya

4 июня 2023 году христиане будут отмечать один из самых главных 12 праздников - Святую Троицу. В этот день издавна принято украшать дом травами и цветами, а также нести цветы в церковь для освящения, чтобы они служили оберегом весь год.

Издавна украшение дома цветами символизировало благодарность Богу за жизнь. Мы расскажем, что ставят в доме на Троицу и какие травы необходимо принести.

Чем украшают дом на Троицу - давние традиции

Украинцы живут в плотной системе традиций, которые передаются из поколения в поколение, однако не все знают их достоверно. Для того, чтобы вы не ломали голову над тем, что должно быть в доме на Троицу - мы подготовили для вас список необходимых трав.

Как мы уже сказали, на Троицу принято украшать дом. Делают это с помощью ветвей, цветов и пахучих трав. В дом можно принести чабрец, папоротник, любисток, ветви липы. Также многие используют аир.

Все эти цветы и травы можно класть на пол, можно обложить ими иконы или сплести венок на двери и окна.

Что должно быть в букете на Троицу - собираем композицию

На троицу также принято святить букеты. Их, как правило, собирают из полевых цветов, а это - и васильки, и мята, и маки, и ромашка. Можно добавлять также любые любимые травы.

После освящения букет кладут возле икон и там он играет роль оберег на протяжении всего года.

Чем нельзя украшать дом на троицу - главные запреты

Несмотря на то, что Троица приветствует огромное множество растений, есть те, которые приносить в дом нежелательно.

Согласно легенда, Иуда повесился на Осине и с того момента эта "ноша" заставляет ее листья дрожать. Помимо прочего, именно из этого дерева по легенде был сделан крест для распятия Христа. Не советуется приносить ветви этого дерева в дом потому, что они имеют плохую энергетику и несут раздор в семьи.

Также в тот день не стоит срывать ветви Вербы - она их отдала с добром и благодатью в Вербное воскресенье.

Смотрите видео о том, какой венок можно сделать на Троицу:

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