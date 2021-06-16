Растаможка авто в Украине 2021: как работает онлайн-калькулятор / 1zoom.ru

Растамаживать авто теперь можно через Дию: в Украине заработал онлайн-калькулятор растаможки авто.

Калькулятор растаможки 2021 (Украина) пригодится всем, кто путается или просто не хочет высчитывать сам все налоги при растаможке автомобилей. А таких сборов в Украине немало.

Если взять как пример ввоз автомобиля из США, то на таможне придется уплатить 10% таможенного сбора, акцизный налог 2021 (50 евро, а если двигатель дизельный, то 75 евро × коэффициент возраста × объем двигателя в кубических сантиметрах/1000) и еще 20% налога на добавленную стоимость (тут речь идет о сумме стоимости машины, таможенного сбора на нее и еще акцизного налога).

При этом таможенный сбор будет ниже, если ввозить авто по льготной ставке: например, б/у авто из Евросоюза (4,5%), Грузии или Канады (0%).

Официальный таможенный калькулятор (Украина) доступен по этой ссылке. Он сам посчитает все таможенные платежи – достаточно ввести:

возраст транспортного средства (сколько машине лет),

объем двигателя (в сантиметрах кубических),

данные об эксклюзивности,

тип двигателя.

Напомним, в Украине начал действовать новый режим для растаможки "евроблях". Владельцы таких транспортных средств могут зарегистрировать их по сниженной стоимости в течение 180 дней.

Кроме этого, военные, которые находятся в зоне ООС, получат дополнительно 90 дней на регистрацию автомобилей с иностранной регистрацией в Украине.

Как сообщалось, 15 апреля Рада приняла закон, который существенно облегчает жизнь "евробляхерам". Исключается необходимость физлица дважды платить в государственный бюджет штраф за нерастаможенную машину.