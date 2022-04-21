Расследователи слили в сеть фото, как Лавров с любовницей и Дерипаска с эскортницей ездили в Японию

Поездка в Японию состоялась в 2018 году.
В распоряжении издания "The Insider" и "New Lines" оказалась фотография, где на фоне японского ресторана позируют Сергей Лавров, его любовница Светлана Полякова (слева от него), Олег Дерипаска, эскортница Екатерина Лобанова (рядом с Дерипаской), Геннадий Ровнер — в прошлом владелец сети стриптиз-баров, а ныне председатель попечительского совета "Фонда Перспективных Программ" (на фото в оранжевой куртке), и Анджело Ку, председатель Китайского фонда развития Тайваня (второй слева в верхнем ряду).
Как сообщают эти СМИ, это фото было сделано в ходе официального визита Лаврова в Японию в конце марта 2018 года, в ходе которого министр встречался со своим японским коллегой Таро Коно.
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Данный визит считается официальным, потому как на нем есть переводчица Лаврова, которая часто сопровождает его в зарубежных поездках.
Между Лавровым и Дерипаской стоит модель Екатерина Лобанова, которая, судя по множеству обнаженных фото, подрабатывает эскортом. В частности, обнаженные фото девушки нашли с помощью программы по распознаванию лиц Microsoft Azur.
Любовница Лаврова Светлана Полякова ранее уже была фигуранткой расследования издания "Важные истории", которое выяснило, что семья Поляковой обзавелась активами на более чем один миллиард рублей, а ее родственники стали занимать ключевые посты в Министерстве иностранных дел.
Кроме того, журналисты смогли найти номер ее телефона и с помощью специальных приложений проверить, как она записана в телефонах других людей: в нескольких записных книжках Полякова была записана как "Светлана Лаврова" или "Лаврова Светлана" (при этом у министра есть официальная супруга — Мария, и именно она, а не Полякова, попала в санкционные списки). Правда, под британские санкции попала дочь Поляковой — Полина Ковалева, владеющая в Лондоне квартирой за 4,4 млн фунтов стерлингов.
Официальных источников доходов, которые могли бы объяснить такое богатство, у любовницы Лаврова нет, впрочем как нет их и у самого Лаврова, обладающего недвижимостью на сумму более полумиллиарда рублей.