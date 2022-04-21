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Расследователи слили в сеть фото, как Лавров с любовницей и Дерипаска с эскортницей ездили в Японию

21 апреля 2022, 22:38

Поездка в Японию состоялась в 2018 году.

Сергей Лавров
Сергей Лавров и Дерипаска вместе летали в Японию/ Reuters

В распоряжении издания "The Insider" и "New Lines" оказалась фотография, где на фоне японского ресторана позируют Сергей Лавров, его любовница Светлана Полякова (слева от него), Олег Дерипаска, эскортница Екатерина Лобанова (рядом с Дерипаской), Геннадий Ровнер — в прошлом владелец сети стриптиз-баров, а ныне председатель попечительского совета "Фонда Перспективных Программ" (на фото в оранжевой куртке), и Анджело Ку, председатель Китайского фонда развития Тайваня (второй слева в верхнем ряду).

Лавров и Дерипаска со своими спутницами. Фото Insider

Как сообщают эти СМИ, это фото было сделано в ходе официального визита Лаврова в Японию в конце марта 2018 года, в ходе которого министр встречался со своим японским коллегой Таро Коно.

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Данный визит считается официальным, потому как на нем есть переводчица Лаврова, которая часто сопровождает его в зарубежных поездках.

Между Лавровым и Дерипаской стоит модель Екатерина Лобанова, которая, судя по множеству обнаженных фото, подрабатывает эскортом. В частности, обнаженные фото девушки нашли с помощью программы по распознаванию лиц Microsoft Azur.

Лавров и Катерина Лобанова

Любовница Лаврова Светлана Полякова ранее уже была фигуранткой расследования издания "Важные истории", которое выяснило, что семья Поляковой обзавелась активами на более чем один миллиард рублей, а ее родственники стали занимать ключевые посты в Министерстве иностранных дел.

Кроме того, журналисты смогли найти номер ее телефона и с помощью специальных приложений проверить, как она записана в телефонах других людей: в нескольких записных книжках Полякова была записана как "Светлана Лаврова" или "Лаврова Светлана" (при этом у министра есть официальная супруга — Мария, и именно она, а не Полякова, попала в санкционные списки). Правда, под британские санкции попала дочь Поляковой — Полина Ковалева, владеющая в Лондоне квартирой за 4,4 млн фунтов стерлингов.

Официальных источников доходов, которые могли бы объяснить такое богатство, у любовницы Лаврова нет, впрочем как нет их и у самого Лаврова, обладающего недвижимостью на сумму более полумиллиарда рублей.

viber
Лавров
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