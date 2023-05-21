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Рассада зачахнет: какие овощи нельзя сажать рядом с помидорами

Сергей Кущ
21 мая 2023, 09:02 обновлено 21 мая, 09:02
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Выбор правильного соседства овощей в огороде является важным аспектом успешного урожая.
Что нельзя садить рядом с помидорами
Что нельзя садить рядом с помидорами / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Все знают, что выбор правильного соседства растений влияет на их рост и урожайность. Мы расскажем о 4 овощах, которые лучше не сажать рядом с помидорами, чтобы избежать негативного влияния на их рост.

Картофель

Сажать помидоры рядом с картофелем не рекомендуется, так как оба растения подвержены ряду общих заболеваний, включая фитофтору и вирусы. Кроме того, картофель может конкурировать с помидорами за питательные вещества и воду, что может снизить урожайность и качество обоих растений.

Баклажаны

Баклажаны и помидоры являются близкими родственниками и часто страдают от схожих вредителей и болезней. Сажать их рядом может способствовать передаче заболеваний и насекомых, таких как тля и клещи. Рекомендуется разводить эти два овоща на значительном расстоянии друг от друга.

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Капуста

Капуста и помидоры имеют разные требования к почве и уходу. Капуста требует более кислой почвы, в то время как помидоры предпочитают нейтральную или слегка кислую среду. Кроме того, капуста может создавать тень для помидоров, что может привести к ухудшению роста.

Огурцы

Огурцы и помидоры часто страдают от общих болезней, таких как мучнистая роса и бактериальные инфекции. Сажать их рядом может усугубить распространение этих заболеваний и привести к уменьшению урожайности и качества обоих растений. Рекомендуется размещать огурцы на достаточном расстоянии от помидоров или использовать физические барьеры для предотвращения контакта между ними.

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