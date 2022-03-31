Раскрыты уникальные свойства лимона: известный диетолог настоятельно рекомендует есть его каждый день

Полезные свойства лимона / pixaby

Диетолог Светлана Фус утверждает, что лимон обладает уникальными свойствами. Помимо того, что принято считать источником аскорбиновой кислоты, потому что он кислый, средний лимон, вес которого 60 г, действительно может дать организму 25 – 30 мг важного для организма витамина С, то есть одну треть его суточной нормы.

Кроме "аскорбинки" в лимонах присутствуют в небольших количествах витамины В6 и В1.

Среди минеральных веществ следует отметить кальций (12,2%) и медь (9%) содержащиеся в кожуре лимона. В ней же в 4 раза больше клетчатки (42%) и пектина (40%) чем в мякоти.

Также в лимонах много других веществ, проявляющих свои полезные свойства. Это органические кислоты – лимонная и яблочная, фитонциды, рутин.

Флавоноиды гесперидин и диосмин улучшают кровообращение и помогают предотвратить развитие атеросклероза, а лимонен, нарингенин и кумарины оказывают противоопухолевое действие.

Диетолог не рекомендует увлекаться лимонами и людям с повышенной кислотностью, язвой желудка и проблемной поджелудочной железой. В таких случаях лучше использовать не сам лимон, а его цедру.

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