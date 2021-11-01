Раскрыта страшная причина облысения

Облысение связано с возрастом / dailyrecord.co.uk

Исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго (США) выяснили причину облысения. Результаты работы ученых опубликована в журнале Nature Aging.

Ученые провели эксперимент на мышах. Таким образом стало ясно, что в процессе старения волосяных стволовых клеток, они теряют свою липкость.

В результате, покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму. А в этой среде они не способны выживать.

"В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению", - сказано в статье.

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