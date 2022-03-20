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Раскрыта правда о психических расстройствах Путина

20 марта 2022, 15:35

Кровавый диктатор, как минимум, сидит на успокоительных. Он резко изменился после провозглашения "Л/ДНР".

Путин
Путин имеет проблемы с психикой / соцсети

Психотерапевты утверждают, что у кровавого диктатора - президента РФ Владимира Путина есть все признаки "бреда величества и когнитивного расстройства".

Эксперты проанализировали жестикуляцию и мимику кремлевского лидера на последних его встречах и выступлениях и предположили, что он борется с нервозностью.

По словам психотерапевта Спартака Субботы и профессора кафедры теоретической и практической психологии НУ "Львовская политехника" Навгоры Хазлатовой в эфире телемарафона UAразом, перед полномасштабным нападением на Украину диктатор излучал уверенность, время от времени со злорадством подхихикивал и расслабленно сидел на своем "троне". Речь идет о Совбезе, на котором провозгласили "независимость" ЛНР" и "ДНР".

"У него есть бред величества и бред дворянства. Бред – это абсолютная убежденность в ложных суждениях без каких-либо доказательств", – сказал Суббота.

Но уже спустя несколько недель, после неудавшегося блицкрига и ряда откровенных поражений российской армии в Украине, в психологическом портрете Путина психотерапевты заметили явные изменения.

В частности, на видеокадрах, снятых после 24 февраля, в движениях и речи диктатора видны признаки когнитивного расстройства.

"Он начинает заикаться, запинаться. Не знает, как правильно донести свою мысль. У него постоянное сомнение. Он переговаривает одни и те же фразы. Это выглядит так, будто он боится говорить что-то конкретно. Видно, что он теряет рассудок, теряет здоровую связь с реальностью. У него нет представления о реальных событиях на фронте", – добавил психотерапевт.

Читайте также"НАТО ничего не увидит": офицер РФ раскрыл планы агрессора по скрытному вторжению в страны БалтииКроме того, на предпоследней встрече с Лукашенко хозяин Кремля часто пританцовывал ногами, перебирал пальцами, не мог усидеть на одном месте. Он заметно нервничал. А уже спустя время, на крайнем совещании двух президентов, все эти действия Путина стали менее выраженными. Очевидно, что диктатор начал принимать успокоительные, которые не принесли ожидаемого результата.

"Уменьшение напряжения не проносит полного выздоровления, не приносит положительного результата. Если он получил какую-то дозу медикаментов для релаксации, то она только продолжила разрушать его психику", – отметила Хазлатова.

Напомним, в Германии оценили необходимость переговоров с российским президентом о прекращении войны в Украине. По словам эксперта Христианского-демократического союза (ХДС) по внешней политике и глава комитета Бундестага по контролю за спецслужбами ФРГ Родерих Кизеветтер, это переговоры не имеют смысла.

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