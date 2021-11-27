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Раскол Батькивщины и домашние хлопоты: астролог составил гороскоп Юлии Тимошенко

27 ноября 2021, 07:10

Влад Росс назвал главный вызов, который будет стоять перед Тимошенко в 2022-ом году.

Астролог рассказал, ждать ли Тимошенко высоких постов в 2022 году
Астролог сделал предсказание для Юлии Тимошенко / УНИАН

27 ноября день рождения отмечает народный депутат, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко. Звезды говорят, что главной задачей политика в ближайший год ее жизни станет сохранение целостности ее политической силы, потому что Батькивщине грозит раскол. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, составивший гороскоп Юлии Владимировны.

По словам астролога, в команде Юлии Тимошенко грядут большие перемены.

"В гороскопе Тимошенко ярко выражен 11-ый дом, что указывает на большие трансформации в партии. Очень вероятны изменения в команде, вплоть до предательства", – отметил Влад Росс.

Также астролог убежден, что Тимошенко предстоит провести кадровые перестановки в ее политической силе.

"Явно выраженная Луна в соединении с Ураном указывает на то, что Юлии Владимировне нужно будет сменить многих людей на ключевых постах в своей партии: всех людей преклонного возраста ей нужно отправить на пенсию или понизить и выдвинуть на главные роли молодых. Потому что электорат Юлии Тимошенко вымирает от коронавируса, бабушки и дедушки, в основном голосующие за нее, не становятся моложе… Потому Юлии Владимировне нужно полностью обновить команду, чтобы в ней было как можно больше молодых людей, как у Зеленского. Омоложение команды – это самое главное, на что Тимошенко должна пойти в 2022 году", – считает Росс.

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При этом астролог отметил, что сложно вообразить, что лидерство в Батькивщине перехватит кто-то другой у Юлии Тимошенко, но, тем не менее, такая вероятность есть.

"Луна в 10-ом доме говорит о том, что исключать этого в 2022 году нельзя. Может возникнуть противостояние внутри ее партии, будет какой-то разброд и шатание. Потому главная задача для Юлии Владимировны – удержать Батькивщину в парламенте, чтобы она не развалилась на две части, поскольку велика опасность того, что в Батькивщине случится раскол", – рассказал Влад Росс.

Важных назначений и высоких постов в 2022 году звезды Юлии Тимошенко не сулят.

"Все планеты в гороскопе ЮВТ на следующий год – под горизонтом, потому повышения ждать не стоит. Однако ее может ждать заключение очень выгодного делового соглашения с одним из олигархов, который будет ее поддерживать на досрочных парламентских выборах", – прогнозирует Влад Росс.

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Кроме того, по мнению астролога, Юлию Тимошенко в новом году ее жизни ждут сложные семейные ситуации.

"Марс в соединении с Меркурием – в доме семьи. Это говорит о том, что Юлия Владимировна будет очень погружена в семейные и домашние дела. Не исключено, что она затеет какой-то ремонт, возможно, захочет переделать бассейн, также возможна смена местожительства", – отметил Росс.

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