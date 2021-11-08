Расистский скандал в УПЛ: у ведущего игрока Динамо и сборной Украины могут быть серьезные проблемы

Лукас Ранжел заявил об оскорблении со стороны Николая Шапаренко / ФК Ворскла

Нападающий полтавской Ворсклы Лукас Рангель рассказал о проявлениях расизма в поединке 14-го тура УПЛ против Динамо, в частности, от хавбека киевлян и лидера национальной сборной Николая Шапаренко.

"После забитого гола я услышал расистские выкрики с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков Динамо. То был №14 (Карлос де Пена). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок Динамо, №10 (Николай Шапаренко), сказал мне на русском языке обидное слово черный", – заявил легионер в эфире программы Великий футбол.

Бразилец признался, что во время матча не стал отвечать на оскорбления, а сфокусировался на игре. После матча же, по его словам, он подошел и все рассказал судье. Он подтвердил, что также слышал расистские выкрики. Рангел выразил надежду, что реакция на этот эпизод последует.

Напомним, матч Динамо и Ворсклы завершился неожиданной победой полтавчан со счетом 1:2. Это было первое поражение киевлян в чемпионате. Один из мячей в игре забил как раз Рангел. Осечкой "бело-синих" воспользовался донецкий Шахтер, обыгравший накануне ковалевский Колос и возглавивший турнирную таблицу первенства.

Динамо – Ворскла – обзор матча

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До этого расистский скандал вспыхнул на украинском льду. Форвард Кременчуга Андрей Денискин изобразил обезьяну, очищающую от шкурки и поедающую банан. Позорный жест был обращен к темнокожему игроку Донбасса Джейлену Смереку из США.

Федерация хоккея Украины дисквалифицировала Денискина на 3 матча. Также игрок получил 10 матчей дополнительной дисквалификации, которые он может выкупить – сумма денежной компенсации за один матч составляет 5 000 гривен.

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