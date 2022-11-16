УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Расцелованные в макушку: 5 женских имен, которых любит судьба

16 ноября 2022, 12:57

Есть женщины, к которым благосклонна судьба. Как говорят специалисты, это может быть связано с их именами. Главред постарался разобраться в теме.

Женщины, улыбки
5 женских имен, которых любит судьба/ flickr.com / Gotan Da / Eric Cuthbert

Анна. Не побоимся этого слова, гуманизм Анечек и прочие проявления человеколюбия не знают совершенно никаких пределов. И, конечно же, окружающие ее за это уважают. Руки у таких женщин, как правило, очень умелые. И любая работа у них спорится. Анны очень часто умеют себя хорошо подать. Качественно делают макияж и крутят из волос невообразимые прически. Их интуиция, как правило, снайперски точна. Потому-то они неплохо разбираются в людях. И в друзья себе берут только надежных и преданных людей.

Дарья. Специалисты много копий сломали в спорах по поводу происхождения этого имени. Но самая сейчас популярная из них – персидское слово "дарейос" (перевести можно то ли как "владетельница блага", то ли "владеющая добром". Еще один вариант — в переводе с древнегреческого имя означает — победительница.

Дарьи очень часто девушки волевые, решительные и сообразительные. С юных лет очень активно принимают участия во всем, до чего руки дотянутся – конкурсы, олимпиады и все такое прочее. Дашеньки при этом отменно живут настоящим, но всегда кидают орлиный взор в будущее. Потому то им легко обычно покоряются вершины и в профессии, и в семейном кругу полный порядок.

Елена. Строчка "Она идет по жизни, смеясь" - как раз про Леночек. Рты у них практически всегда украшены улыбками. Они почти всегда идут до конца – для того, чтобы добиться поставленных задач (при этом регулярно используя собственную изворотливость и напор). Лены, как правило, весьма харизматичны. И способны вербовать себе сторонников легко и непринужденно. С детства они часто имеют крепкую интуицию (и к ней четко прислушиваются всю свою жизнь).

Всегда жизнерадостна и оптимистична, останавливает свой выбор на профессиях, которые связаны с общением с людьми. Ее привлекает работа в сфере эстетики и искусства. Ей подходят профессии актрисы, музыканта, певицы.

Ирина. Как говорят астрологи, сильное имя с детства формирует судьбу владелицы. Так вот, Ирочки с младых ногтей очень самостоятельны и решительны. Они, как правило, легко учатся – особенно, если это им интересно. Плюс они довольно часто общительны и любят заводить новые знакомства. В силу своей натуры Ирины довольно влюбчивые дамы. Но практически всегда сохраняют независимость – даже в долгих отношениях или в браке.

Женщина, улыбка

Мария. У этого имени очень и очень много значений. Вот лишь часть из них - любимая, желанная, безмятежная. Есть, правда, дополнительная версия, мол, это имя выросло из дневнееврейского Мириам, корень которого — слово "мар", "горечь" Тем не менее, чисто энергетически, говоря астрологи, это имя легко способно затмить множество других.

Маши, как правило, крайне веселые, общительные и благожелательные женщины. И легко способны интуитивно определить, какие люди из их окружения очень и очень заслуживают доверия, а каких лучше обойти десятой дорогой. Мария давно называет семью - самым важным в жизни. И она старается в первую очередь выстроить с супругом/партнером крепкие гармоничные отношения, которые основаны на доверии и уважении.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Судьба женские имена
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:44

Ракета, которая упала в Польше, могла принадлежать украинской ПВО - Дуда

13:42

Нежнейшая домашняя колбаса, от которой невозможно оторваться: божественный рецепт на Новый годВидео

13:23

Байден рассказал "Большой семерке" и НАТО, что ракета в Польше от украинской ПВО - ReutersВидео

13:18

Шольц: Первопричина ракетного удара по Польше - агрессивная война РФ

13:15

"Шею забыла сделать": 58-летняя Апина поразила внешним видом

Реклама
13:10

"Застрелился из 4 пистолетов 5 раз": в России нашли мертвым ответственного за мобилизированных

12:57

Расцелованные в макушку: 5 женских имен, которых любит судьбаВидео

12:41

Обломки ракеты убили женщину возле могилы ее мужа: на Киевщине нашли жертву ракетной атаки

12:35

"Нога опухла, кровь течет": Киркорову потребовалась помощь врачей

12:08

Нашли мертвой со следами ножевых ранений: в Италии жестоко убили 23-летнюю беженку из Украины

12:03

Все дураки, один он Харатьян: актер-путинист отправляет единственного сына на фронт пушечным мясом

11:42

Лидеры G20 в итоговом заявлении "большинством" осудили войну России против УкраиныВидео

11:09

Новый пакет помощи Украине: Швеция предоставит системы ПВО

11:05

"Чья бы ни была ракета, виновата в этом РФ": премьер Нидерландов обвинил Россию в ракетном ударе по ПольшеВидео

10:48

Боремся за "женское счастье": у спатифиллума пожелтели листья - что делатьВидео

10:29

"Это не имеет ничего общего с Россией": Эрдоган прокомментировал падение ракеты в Польше

10:19

Украинцев предупредили о сильных перебоях в энергоснабжении несколько дней: все деталиВидео

09:58

"Экономика РФ ляжет за один день": эксперт объяснил, как НАТО может ответить на удар по Польше

09:38

На территорию Польши упала ракета российского производства - МИД ПольшиВидео

09:25

Приметы на 17 ноября: главные 3 запрета, чтобы не попасть в неприятность всей семьеВидео

Реклама
09:15

Гороскоп на сегодня 16 ноября 2022: Весы будут лениться, а Козероги – учиться

09:13

Подразделения больше нет: ВСУ уничтожили батальон из "ЛНР"

09:13

РФ преднамеренно ударила ракетой по Польше: Жданов объяснил замысел Кремля

08:37

Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины - ISW

08:28

Пока Тарзан не видит: Королёва показала, как развлекается в бане с молодым парнемВидео

07:47

"Это совсем смешно": Фейгин рассказал, как Путин принимал решение оставить ХерсонВидео

07:45

Какие джинсы носить после 50 лет: 5 простых правил, которые помогут выбрать идеальную модель

07:42

Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты по Польше из России

07:23

Украину накроет мокрый снег и мороз: синоптики объявили I уровень опасности и назвали датуВидео

07:09

Польша вероятно применит статью 4 устава НАТО из-за удара ракеты: что это значит

07:05

Что сделать, чтобы не замерзали замки зимой: два" золотых " правила

06:33

Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши - CNN

06:20

Механизм на будущее: почему Украине рано ждать репараций от Россиимнение

05:37

Убийцы чувств и отношений: астролог рассказал, из-за чего могут разлюбить разные знаки зодиакаВидео

05:10

День работников радио: яркие открытки, теплые поздравления в прозе и стихах

03:08

"Перебор даже для нее": Мадонна в одном корсете прикрыла срам крошечной сумочкой

02:50

Военный эксперт объяснил секрет успехов ВСУ при освобождении ХерсонаВидео

02:20

Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало: на что указывает этот знак и как избежать беды

02:07

Россия повышает ставки, или Как Путин может развалить НАТОмнение

00:51

Приметы на 16 ноября: какие 3 вещи нужно сделать в день Анны, чтобы привлечь большую удачуВидео

Реклама
00:50

"Никакой реакции не будет": Арестович заявил, что НАТО простит России инцидент с обстрелом Польши

00:11

"Мы готовы защищать НАТО": Кулеба призвал предоставить Украине современные самолеты и ПВО

00:02

РФ намеренно ударила ракетами по Польше, атака была спланированной - ПодолякВидео

15 ноября, вторник
23:50

Россия доигралась: зачем Путин провоцирует НАТОмнение

23:19

Ракетный удар по Польше: в России пытаются отвертеться от ответственности и рассказывают "сказки"Видео

22:52

Нанесен серьезный удар: Украина приостановила прокачку нефти в направлении ВенгрииВидео

22:40

"Надо поставить на место террориста": Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по ПольшеВидео

21:42

Трюдо опозорил Лаврова на саммите G20 и назвал его заявления по Украине "полным мусором"Видео

21:38

РФ ударила ракетами по Польше: два человека погибло

21:21

"Приезжай хоть на денек": Алла Пугачева в цветах заманивает Максима Галкина домой - комик ответил

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять