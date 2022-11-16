Расцелованные в макушку: 5 женских имен, которых любит судьба

5 женских имен, которых любит судьба/ flickr.com / Gotan Da / Eric Cuthbert

Анна. Не побоимся этого слова, гуманизм Анечек и прочие проявления человеколюбия не знают совершенно никаких пределов. И, конечно же, окружающие ее за это уважают. Руки у таких женщин, как правило, очень умелые. И любая работа у них спорится. Анны очень часто умеют себя хорошо подать. Качественно делают макияж и крутят из волос невообразимые прически. Их интуиция, как правило, снайперски точна. Потому-то они неплохо разбираются в людях. И в друзья себе берут только надежных и преданных людей.

Дарья. Специалисты много копий сломали в спорах по поводу происхождения этого имени. Но самая сейчас популярная из них – персидское слово "дарейос" (перевести можно то ли как "владетельница блага", то ли "владеющая добром". Еще один вариант — в переводе с древнегреческого имя означает — победительница.

Дарьи очень часто девушки волевые, решительные и сообразительные. С юных лет очень активно принимают участия во всем, до чего руки дотянутся – конкурсы, олимпиады и все такое прочее. Дашеньки при этом отменно живут настоящим, но всегда кидают орлиный взор в будущее. Потому то им легко обычно покоряются вершины и в профессии, и в семейном кругу полный порядок.

Елена. Строчка "Она идет по жизни, смеясь" - как раз про Леночек. Рты у них практически всегда украшены улыбками. Они почти всегда идут до конца – для того, чтобы добиться поставленных задач (при этом регулярно используя собственную изворотливость и напор). Лены, как правило, весьма харизматичны. И способны вербовать себе сторонников легко и непринужденно. С детства они часто имеют крепкую интуицию (и к ней четко прислушиваются всю свою жизнь).

Всегда жизнерадостна и оптимистична, останавливает свой выбор на профессиях, которые связаны с общением с людьми. Ее привлекает работа в сфере эстетики и искусства. Ей подходят профессии актрисы, музыканта, певицы.

Ирина. Как говорят астрологи, сильное имя с детства формирует судьбу владелицы. Так вот, Ирочки с младых ногтей очень самостоятельны и решительны. Они, как правило, легко учатся – особенно, если это им интересно. Плюс они довольно часто общительны и любят заводить новые знакомства. В силу своей натуры Ирины довольно влюбчивые дамы. Но практически всегда сохраняют независимость – даже в долгих отношениях или в браке.

Мария. У этого имени очень и очень много значений. Вот лишь часть из них - любимая, желанная, безмятежная. Есть, правда, дополнительная версия, мол, это имя выросло из дневнееврейского Мириам, корень которого — слово "мар", "горечь" Тем не менее, чисто энергетически, говоря астрологи, это имя легко способно затмить множество других.

Маши, как правило, крайне веселые, общительные и благожелательные женщины. И легко способны интуитивно определить, какие люди из их окружения очень и очень заслуживают доверия, а каких лучше обойти десятой дорогой. Мария давно называет семью - самым важным в жизни. И она старается в первую очередь выстроить с супругом/партнером крепкие гармоничные отношения, которые основаны на доверии и уважении.