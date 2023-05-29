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Ранимые души: 4 знака зодиака, которых легко обидеть

Сергей Кущ
29 мая 2023, 09:22 обновлено 29 мая, 09:22
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В нашем мире каждый из нас имеет свои слабости, и зодиакальные знаки не являются исключением.
4 знака зодиака, которых легко обидеть
4 знака зодиака, которых легко обидеть / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Зодиакальные знаки всегда вызывают у нас любопытство и интерес, но иногда они могут также скрывать некоторые уязвимости. В нашем мире каждый из нас имеет свои слабости, и зодиакальные знаки не являются исключением.

Мы расскажем вам о четырех знаках зодиака, которые, кажется, легко обижаются.

Гнев превращается в боль

Над Скорпионами можно легко доминировать и запугивать, и гнев, который в них есть, превращается в боль. Они способны долго хранить обиду, но могут и выплеснуть ее.

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Помните, что издевательства неприемлемы, и если кто-то из вашего окружения стал жертвой издевательств, встаньте на его защиту, если он не может этого сделать.

За мир и справедливость

Представители дипломатичного знака зодиака Весы легко подвергается травле, потому что они не показывают свою агрессию благодаря своей природе. Весы могут не отвечать и "встать в позу" перед задирой, потому что им нравится пропагандировать мир, становясь знаменосцами справедливости. Однако загвоздка в том, что они чаще всего оказываются податливыми.

Мастера самообладания

Представители знака зодиака Рак очень заботливы и чувствительны, они могут читать ваше поведение насквозь. Чем большим задирой вы являетесь, тем больше сочувствия они будут испытывать к вам, так как быстро поймут, откуда в вас берется это желание издеваться над людьми.

У них могут быть сильные перепады настроения и крайняя степень гнева, но они умеют держать себя в руках в критических ситуациях. Они будут уступать каждый раз, когда вы их задираете, пока вы сами не поймете, что вы делали и какова была их роль во всем этом процессе.

Самые ранимые

Рыбы известны тем, что в большинстве случаев являются эмпатами. Они печально известны своей чрезмерной чувствительностью. Рожденные под этим созвездием часто позволяют другому человеку издеваться над собой, пока тот не "нажмет на их кнопки" слишком сильно. Этот знак зодиака относительно пассивен и редко проявляет агрессию, поэтому обидеть его очень легко.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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